افتتاح البرنامج التدريبى «مكافحة الفساد» بقصور الثقافة

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، البرنامج التدريبي «مكافحة الفساد المالي والإداري» للعاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية عبر تقنية البث المباشر من خلال مؤسسة «أراك».

وقامت الدكتورة كريمة شلبي، دكتوراه الإدارة العامة محاضر ومدرب، بتوضيح أن الفساد ظاهرة عالمیة لا تخص دولة بذاتها بل تعرضت لها كل المجتمعات وعلى مختلف العصور، فالفساد ظاهرة خطیرة من ظواهر السلوك الإنساني التي أقلقت المجتمعات البشریة والحكومیة منذ أقدم العصور.

وأضافت أن الفساد أصبح وباء یهدد المجتمعات، بل هو آفة ذات جذور عمیقة تأخذ أبعادًا سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وتتداخل فیها عوامل عدیدة، ویظهر في المجتمعات كافة ولكن بمستویات متباینة تختلف من مجتمع إلى آخر، تبعًا لدرجة الوعي الدیني والأخلاقي ومدى الالتزام بالمبادئ والقیم المجتمعیة ودرجة تطور المؤسسات الحكومیة والقانونیة ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أن الفساد الإداري والمالي یقوم على أساس الاستعمال السیئ للسلطة تحقیقًا لمنافع خاصة على حساب تطور المجتمع وتقدمه، ویشكل تهدیدًا للدیمقراطیة ولسیادة القانون ومدخلًا للجریمة والإرهاب.