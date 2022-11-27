تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

أطلقت العديد من شركات الأمن السيبراني الأميركية والاوروبية والتى تعنى بالتحليلات السياسية والاختراقات المعتمدة في العالم الرقمي والشبكات المختلفة.

ما زالت الصين تخاف ان يكون لها علاقة مع العالم الرقمي، دون أن تتسلل اليه وتضع بيوضها.

*لعنة التسلل الرقمي؟

عن هذه اللعنة وضعت "تيري وو" مراسلة صحافة متخصصة بالصين، وتكتب في The Epoch Times، قالت "وو":



نفس الإنذار قبل شهر، من الانتخابات النصفية: سعى النظام الشيوعي الصيني للتأثير على الناخبين الأمريكيين لإشعال الاقتتال الداخلي بين الحزبيين والترويج للصين كمثال على تفوق الديكتاتورية على الديمقراطية.. بالطبع هذا الاتهام سينتشر حول العالم، ولكن عبر كتاب، بعنوان مختلف، وعن رقمنة "التسلل إلى الغرب"، ، صدر، بهذا الخصوص، مفصلا عبر تحقيقات استقصائية، وضع لها عدة محاور منها ما وضع أدلة :" هجوم بكين العالمي على وسائل الإعلام: حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم " - نظرة شاملة مع تفاصيل تاريخ وعمليات منصات الوسائط التقليدية والرقمية.

*من هي شركات التهكير والتسلل؟

"تيري وو"، اقتبست معلوماتها مع فصول الكتاب:من بين هذه الشركات ، قالت شركة Mandiant ، وهي شركة للأمن السيبراني استحوذت عليها Google مؤخرًا ، إنها كانت تتعقب حملة عبر الإنترنت أطلقوا عليها اسم "dragonbridge" منذ يونيو 2019. في العام الماضي ، لاحظ Mandiant محاولة dragonbridge لتعبئة احتجاجات الشوارع في الولايات المتحدة ضد مناهضة آسيا المشاعر الأمريكية. وتوسعت أنشطة الحملة لتشمل العشرات من منصات التواصل الاجتماعي بأكثر من سبع لغات.

في التحقيقات ، شهد، عالم شركة (مانديانت) عمليات أكثر دقة مع تصعيد الخطاب الذي يثني الأمريكيين عن التصويت.

.. ومرة أخرى ، سلطت هذه النتائج الضوء على عمليات التأثير الإعلامية العالمية للحزب الشيوعي الصيني (CCP).

في الواقع، بات الكتاب في الأسواق - " هجوم بكين العالمي على وسائل الإعلام: حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم " - نظرة شاملة مع تفاصيل تاريخ وعمليات منصات الوسائط التقليدية والرقمية.

*دراسة حالة..!

ما أبرزه الكتاب، كانت ما يمكن اعتباره دراسة حالة وكالة أنباء شينخوا ، وسائل الإعلام الإخبارية الرسمية للحزب الشيوعي الصيني.

يحيل الكتاب، انه "وقعت [شينخوا] اتفاقيات مشاركة المحتوى، مع مجموعة واسعة من المنشورات في البلدان النامية والمتقدمة ، وفي بعض البلدان يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها مصدر إخباري لا يختلف عن وكالة أسوشييتد برس أو وكالة رويترز ، وما إلى ذلك ،" المؤلف جوشوا كورلانتزيك ، قال أحد كبار الزملاء في مجلس العلاقات الخارجية (CFR) لصحيفة The Epoch Times في رسالة بريد إلكتروني.

*محتوى شينخوا

على الرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية تستخدم محتوى وكالة شينخوا الاعلامي والمعلومات، بشكل أقل ، إلا أن "تشاينا ووتش" - وهي عبارة عن إدراج إعلاني مقالات من الناطقة بلسان CCP الإنجليزية تشاينا ديلي - أكثر شيوعًا ، على حد قوله. وقال في كتابه إن صحيفة "تشاينا ديلي" أدرجت مثل هذه الإدخالات في أكثر من 30 منفذًا إخباريًا رئيسيًا ذات وصول دولي.

.. من محتوى إلى أخر، تفند" وو" " كيف تقوم بعض المنافذ الإخبارية الأمريكية ، مثل وول ستريت جورنال ، بوظائف ممتازة لتوضيح أنها إعلانات ، في الأساس ؛ البعض الآخر لا يفعل ذلك ، ويمكن لـ "تشاينا ووتش" أن تنظر إلى بعض القراء وكأنها نسخة حقيقية ، على الرغم من أنها تأتي من تشاينا ديلي "، أضاف في البريد.

بين الوكالة الصينية والحكم المولى، يجب أن نعي ان أن الحزب الشيوعي الصيني كان يسيطر على وسائل الإعلام المحلية في البلدان الأخرى أو يؤثر عليها ، إلى جانب حملات التضليل عبر الإنترنت التي تم تعلمها جزئيًا من روسيا ، فإن الفعالية الإجمالية كانت عبارة عن حقيبة مختلطة ، وفقًا لكتاب كورلانتزيك الجديد.

*جيوسياسية ولعبة سيبرانية.

هي لعبة جيوسياسية ولعبة سيبرانية،يستمتع مقياس دعم الحزب الشيوعي الصيني لروسيا، خلال حرب روسيا على أوكرانيا ، أضر بصورتها العالمية ، خاصة في أوروبا. وأضاف: "لقد قوضت الهجوم الإعلامي الصيني أيضًا - وإلى جانب عوامل أخرى مثل الإكراه الاقتصادي الصيني والدبلوماسية العدوانية - تؤدي إلى وجهات نظر سلبية للغاية تجاه الصين في العديد من الدول".

هذا الاتهام، أطر صورة الصين، بالذات بعد مع تأمين شي جين بينغ لولايته الثالثة في المؤتمر العشرين للحزب بصفته الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني حتى عام 2028 ، من المتوقع أن ينمو تصدير الدعاية الشيوعية.

.. و كنموذج عملي، أورد الكتاب، انه :خلال زيارة إلى صحيفة جيش التحرير الشعبي اليومية في كانون الأول (ديسمبر) 2015 ، قال شي الشهير: "أينما كان القراء ، وأينما كان المشاهدون ، فهذا هو المكان الذي يجب أن تمتد فيه تقارير الدعاية إلى مجساتها ، وهنا النقطة المحورية ونقطة نهاية الدعاية والعمل الأيديولوجي يجب أن يكون ".

.. وأيضا، كما حدث في 25 تشرين الأول (أكتوبر) ، بعد أيام من المؤتمر العشرين ، عندما أصدرت صحيفة الحزب الشعبية اليومية على موقع Weibo ، المنصة الصينية الشبيهة بالتويتر ، أفضل 40 "شعار" مستخدمة في تقارير الحزب الرسمية. ورفقت النسخ الإنجليزية الرسمية مع النسخ الأصلية.



العالم، بما فيها الصين، يعيش حالة من الترقب والقلق من تداعيات الحرب، وفي الصين، كان هذا النهج هو تقديم نسخة رسمية من المصطلحات الخاصة بالحزب وتعريفات قالب CCP في هذه العبارات الإنجليزية عند تصدير الدعاية ، وفقًا لما قاله سانج بو ، المعلق السياسي ورئيس جمعية هونج كونج التايوانية ، لـ Voice of America. وأضاف أن "رحلة جديدة" ، النسخة الإنجليزية من العبارة الأولى في القائمة ، حذفت النبرة الشبيهة بالحرب في النص الأصلي الصيني - وهو تكتيك نموذجي في دعاية الحزب الشيوعي الصيني.

في مداولات التحقيق، وضع "كورلانتزيك" إفادة أن جعل وسائل الإعلام الحكومية الصينية تسجل كعملاء أجانب في أمريكا كان أداة فعالة ، لكن ذلك لن يعالج مشاركة محتوى الدعاية أو الإعلانات المدفوعة. وقال إن البرامج التي تهدف إلى "تعزيز معرفة القراءة والكتابة لدى الأمريكيين حول فهم مصادر الجودة" و "قمع استخدام الصين المتزايد للمعلومات المضللة عبر الإنترنت" ضرورية.

.. عمليا، وضع المؤلف ما اطلق علية :أهم ثلاث توصياته للبلدان الديمقراطية، التي يتم العبث ببرامج الرقمية، هي:



*اولا:

التدريب على المعرفة الرقمية، بما في ذلك السكان، ومساعدتهم على تمييز المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

*ثانيا:

التدقيق في الاستثمار الأجنبي في قطاعي الإعلام والمعلومات على نفس المستوى كما في أشباه الموصلات وغيرها من الصناعات الحساسة.

*ثالثا:

إعادة بناء العلامة التجارية العالمية للديمقراطية لتقليل جاذبية الأنظمة الاستبدادية. .

. 0مل ذلك، لا يجعلنا نقرأ سياسة النظرة التي لا تعرف الحياد، وهذا لا يعفى ان الصين الدولة هي التي تخطط أليات التسلل الإلكتروني، الرقمي، وما يرتبط به من الأمن السيبراني، ومحاولات الهكر الرسمي، قضية أممية دولية تحتاج إلى رصد من الأمم المتحدة، سعيا للتحقيق وحماية الدول المتضررة من حول العالم، استنادا الى:

1.:

تم الكشف عن دليل الصين للتأثير على واشنطن ، وبالطبع يشاركبه وينشره الأمريكيون

2.:

يتم وصف ما يحدث ب:"سرية وفاسدة وقسرية": تفاصيل التقرير عن محاولة بكين لتأسيس نظام إعلامي عالمي جديد، ما يعني نشره في المنطقة والإقليم.

3.:

عادة ما يلجأ كبار المسؤولين الأمريكيين إلى أن يجتمعوا مع قادة الإعلام في تايوان، وهونج كونج، وغير بلد بحجة انتقاد بكين ، وهم في المحصلة ذراع إعلامي، سياسي، معلوماتي، تقني إلى جانب الصين.

4.:

..في معظم القمم والمؤتمرات الدولية والاممية، يثار سؤال:كيف تتلاعب الصين الشيوعية بالسرد عن الصين في الغرب؟

(....) المخرج السينمائي ليون لي يتحدث عن ذلك في فيلم جديد ، بعنوان "بدون صمت"، الذي يكشف حراك الصين المشبوه في مجالات الأمن السيبراني.



.