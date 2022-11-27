الوادي الجديد ومعركة محفوظ مع الجنيه في العدد الجديد من «الثقافة الجديدة»

صدر عدد ديسمبر 2022 من مجلة الثقافة الجديدة، برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر الذي يكتب في افتتاحية العدد بعنوان "عام على رحيل د.جابر عصفور" عن قيمة جابر عصفور الأستاذ الجامعي والإداري المحنك والموظف صاحب المواقف المشاريع العظيمة المطورة للثقافة المصرية.

في العدد أيضًا نقرأ معركة محفوظ من جنيه الأوقاف إلى الجنيه الذهب، والذي يأتي احتفاءً بالذكرى 111 لميلاد الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، ومن خلاله يعرض طارق الطاهر للمسيرة الوظيفية لمحفوظ، مستخدما وثائق نادرة حول تلك المعركة.

ويحاور حسام الضمراني الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية الذي يقول:"لدينا أكثر من 140 ألف كتاب في مكتبة الإسكندرية"، ومواكبة للمؤتمر العالمي للمناخ الذي نظمته مصر في نوفمبر الماضي يكتب أحمد فوزي حميده "المناخ في الأمثال الشعبية".

كما غطت المجلة الاحتفالية التي نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة إطلاق أول كتاب عن آني إرنو بعد فوزها بجائزة نوبل. وهذاالكتاب من إعداد وتقديم: إسراء النمر، ووزع مجانا مع عدد نوفمبر من مجلة الثقافة الجديدة.

كما يكتب الروائي والكاتب الكبير محمد جبريل في بابه "ع البحري" "حكاية أم.. تاتا تاتا الإبداع"، وفي العدد نفسه تحتفي المجلة بالكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر، عبر ملف أعده شوقي بدر يوسف بعنوان "بهاء طاهر وسيرته الببليوجرافية".

كما أعدت المجلة ملفا عن مؤتمر أدباء مصر الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الشهر في محافظة الوادي الجديد، والذي يأتي تحت عنوان "مشكلة المعنى"، وكتب فيه طارق فراج "محافظة الوادي الجديد.. المكان والهوية والجذور التاريخية"، كما عرض ناصر محسب للمشهد الأدبي في الوادي الجديد، وحاور أحمد سراج الكاتب الكبير محمد سلماوي بمناسبة اختياره رئيسا للمؤتمر هذه الدورة.

كما يضم العدد مجموعة من النصوص الإبداعية، للمبدعين: عبادة عشيبة، سمير حكيم، محمد يادم، عبد الراضي عبد الرحمن نظيم، رضا سليمان، رابعة الختام، حاتم بشر، أحمد طوسون، لبنى الطماوي، نجاة علي، سالم الشبانة، ريهام عزيز الدين، عمرو البطا عقيل الماهود، فتحي أبو المجد، ناصر عبد السلام، وائل الأسمنتي.

كما نقرأ في باب "كتب" مجموعة من القراءات في الإصدارات الحديثة، فيكتب جابر بسيوني "في ذكرى ميلاده.. محمد محمود طعينة بين كاليماخوس وابن عروس"، ويكتب فوزي خضر "التلقائية المحببة في قصائد منى محي الدين"، كما نقرأ مقال عبد الزراع "نغمة وحدوتة لرانيا يحيى.. موسوعة موسيقية مصغرة"، ونطالع مقال عاطف محمد عبد المجيد "الشر والوجود.. أن تكون كثيرا في كيانك المفرد"، ويكتب خالد محمد عبد الغني "مستويات التلقي في رواية الشاميرا"، ومحمد سمير عبد السلام "الخرائط الداخلية المتناغمة في أطلس الخفاء".

في الدراسات نقرأ دراسة مصطفى بيومي عبد السلام "عبد العزيز موافي.. غواية الحداثة الشعرية"، ويكتب عبداتي بوشعاب "الدرس الأدبي المقارن في الجامعة المغربية"، وتختتم الدراسات بدراسة محمد إمام صالح "الكود الأخلاقي للتربية عند قدماء المصريين".

ويتضمن باب الترجمة، مجموعة من الترجمات التي تثير عددًا من القضايا، وهي: "فيرمير برىء من فتاة مع الفلوت" لمارتن بيلي، ترجمة: محمد عبد الهادي، "جون بانفيل يستكمل رسم عوالمه السابقة في روايته الأحدث "المتفردات" لليو روبسون، ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر، "بعد مرور 100 عام على وفاته.. مارسيل بروت ورواياته الباريسية في "كارنافاليت، حوار: سابين أودريري، ترجمة: أسماء كريم، "الجندي النابولي"، قصة/ إيتالو كالفينو، ترجمة وتقديم: أسماء موسى عثمان، "مختارات من هايكو صباحي لسونيا سانشيز، ترجمة وتقديم: رفيده جمال ثابت، و"استعادة: أنيس عبيد" لـجمال المراغي.

وفي "الثقافة الجديدة 2" والتي تعد بمثابة مجلة متخصصة في مختلف الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ: في المسرح: "6 أفلام عالمية تبحث عن الهوية في مهرجان القاهرة السينمائي" لمحمد علام، ويكتب جرجس شكري "الحياة المسرحية لعلي سالم بين السياسة والثقافة"، أما في الفن التشكيلي فيكتب محمد كمال "الوهج البصري عبر الفتوح الصوفي في معرض تسير حامد"، وفي الرحلة تكتب ثناء رستم "التراث السعودي من الاندثار إلى الازدهار".

إضافة إلى المقالات الثابتة لباقة متميزة من الكتاب، هم: د. فاطمة قنديل، د. محمد مشبال، د. محمد عبد الباسط عيد، سمير الفيل، عبيد عباس، علاء خالد، ناهد صلاح، فضلاً عن الأجندة الخاصة ببرنامج الأنشطة الثقافية والفنية في قصور وبيوت ومكتبات الثقافة الجماهيرية" خلال شهر ديسمبر.