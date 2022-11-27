الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال التهامى: البرلمان الأوروبى ينتهج نهجًا غير شرعى.. ويتعدى حدوده المشروعة

جمال التهامي
جمال التهامي
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أكد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن البرلمان الأوروبي ينتهج نهجًا غير شرعي، ويتعدى حدوده المشروعة، منوهًا بأن البرلمان الأوروبي يعيد في أذهان العالم الاحتلال والوصاية التي كانت موجودة سلفًا.

وأضاف التهامي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن البرلمان الأوروبي تناسى أن مصر من الدول الرائدة في تطبيق أعلى معايير لحقوق الإنسان، وهي الدولة الوحيدة المؤسس بها حزب لحقوق الإنسان.

 

البرلمان الأوروبي ليست له وصاية على مصر

 

وأوضح رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن البرلمان الأوروبي ليست له وصاية على مصر، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يحتوي على باب بالكامل عن الحقوق والحريات، يتضمن 36 مادة تتحدث عن الحقوق.

حزب حقوق الإنسان البرلمان الاوروبى ينتهج نهجا غير شرعي يتعدي حدوده المشروعة

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