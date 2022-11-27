وفاة شاب بطلق نارى فى الشرقية

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، في إطلاق النار عليه من آخرين عليه في طريق أبوطوالة دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول «أحمد. ع»، 25 سنة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

وتبيّن من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لطلق ناري إثر تعدٍ من آخرين عليه في طريق أبوطوالة أمام كوبري المصرف.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.