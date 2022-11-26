علاء سرحان: الاقتصاد الأخضر يحقق النمو المستدام

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إن قمة المناخ "كوب٢٧" تؤكد أن مصر بدأت منذ سنوات كثيرة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

قمة المناخ والتحديات العالمية

وأكد الدكتور علاء سرحان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر في قمة المناخ قدمت الكثير من العروض والمبادرات التي تهدف جميعها إلى ضرورة المشاركة في الاستثمار الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ على البيئة.

جهود مصرية

وأضاف في حديثه أن الاقتصاد الأخضر يحقق النمو المستدام، حيث يؤدي هذا النوع من الطاقة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من النفاد وحماية البيئة أيضًا من مخلفات السلوك البشري، معبرًا: "مصر عرضت على المجتمع الدولي مسيرتها في قطاع الاقتصاد الأخضر لجذب الاستثمارات الدولية في هذا القطاع".