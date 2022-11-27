دور الأجانب فى السينما المصرية.. كتاب يوثق لبدايات صناعتها

يأتي كتاب "دور الأجانب في السينما المصرية " الصادر عن سلسلة آفاق السينما التابعة للهيئة العامة لقصورالثقافة، وللكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور ضياء مرعي، ليقدم رؤية موسوعية حول تاريخ ودور الأجانب في السينما المصرية سواء روائية او قصيرة أو حتى تسجيلية صامته أو مسموعة.

ويقدم الكتاب عبر صفحاته التي تجاوزت الـ 600 صفحة من القطع المتوسط رؤية بانورامية مصحوبة بالافيشات وبيلوجرافيا بقوائم الأجانب العاملين في السينما المصرية وأعمالهم منذ بداية عام 1963 تبدأ بالقائمة الأولى المعنية بالقصة والتأليف مروار بقوائم السيناريو، والاخراج، والتصوير، مهندس الصوت، والانتاج، والتوزيع، والمكياج وصولا إلى القائمة الثانية عشر الممثلون والمغنيون والمغنيات ومدرب الرقص والراقصات.

يشير الباحث والأكاديمي الدكتور ضياء مرعي عبر مقدمته إلى أن الأجانب لعبوا دورا أساسيا في هذه الصنعة منذ بداية تعرفنا عليها، فقد دخلت السينما مصر وعرفها المصريون كاختراع تكنولوجي حديث في ذلك الوقت على يد أحد الأجانب، وكذلك فأن العروض الأولى للافلام قام بها أجانب، وأيضا الأفلام الأولى أنتجها وصورها وأخرجها أجانب، بل إن دور العرض وكذلك الأستديوهات في البداية كانت لأجانب.. والأجانب ليس فقط اليونانيين أو الأيطاليون أو النمساوييين أو حتى الفرنسسين بل كل من لا يحمل والديه الجنسية المصرية فكان من ضمن القائمة مثل: نجيب الريحاني، وسليمان نجيب، وبديعة مصابني، ونجوى فؤاد وغيرهم.

ولفت الى أن هذا الدور للأجانب في صناعة السينما المصرية، لم يتلاش إلا في أوائل السيتينيات، ومع بداية تدخل الدولة المباشر في صناعة السينما من خلال القطاع والتأميم.

يقدم الكتاب عبر فصوله تقييم وتصحيح لدور الأجانب في السينما المصرية بشكل علمي ومنهجي معني بالتاريخ والأرقام، إلى جانب ذلك يقوم بالقاء الضوء على دورهم التاريخي سواء بالايجاب او السلب.

وجاء الكتاب عبر5 فصول وهي الفصل الأول بعنوان الوجود الأجنبي في مصر تطوره وتأثيره، والفصل الثاني: البدايات 1896_1926، والفصل الثالث: النمو وتشيل ملامح الصناعة 1927 _ 1932، الفصل الرابع: عندما نطقت السينما 1932_1945، والفصل الخامس بعنوان دور الأجانب خلال المؤسسات الوطنية 1946_ 1963 الى جانب ذلك الكتاب التي تعد بمثابة وثائق بالارقام والتواريخ لراهن حال الاجانب في صناعة السينما المصرية بدءا مندور العرض وصولا للمغنيين ومدربي الرقص .