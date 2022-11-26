السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والد أنغام يكشف آخر تطورات حالتها الصحية: «الأطباء طمنونى»

جريدة الدستور
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كشف الموسيقار محمد على سليمان والدة الفنانة أنغام، آخر تطورات الحالة الصحية الخاصة بابنته، قائلًا: "الحمد لله الحالة الصحية مستقرة جدًا جدًا، والأطباء دائما يطمئنوني أولًا بأول".

وأضاف الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامجها مساء دى إم سي المذاع عبر فضائية دى إم سى، أنا  متواجد معها أنا ووالدتها وأبناءها عمر وعبدالرحمن وحبايبها، كلنا موجودين بنطمن عليها".

وتابع:" النهاردة الأخبار جيدة جدًا جدًا"، مشيرًا إلى أنها ستخرج من المستشفى خلال أيام فور تحسن حالتها الصحية.

كما وجه الشكر للجمهور على حرصه على الاطمئنان على حالتها الصحية.

بيان صادر عن إدارة أعمال الفنانة أنغام يكشف تعرضها لأزمة صحية

وكانت الفنانة أنغام تعرضت لأزمة صحية طارئة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة أعمالها، حيث قال البيان: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".

 

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