بعد نقلها إلى المستشفى.. مصطفى كامل يطالب جمهوره بالدعاء لزوجته بالشفاء

تعرضت زوجة المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات لإجراء عمليه جراحية.

وطالب مصطفى كامل من جمهوره ومحبيه، بالدعاء لزوجته، حيث نشر صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصة الستوري بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” وعلقع عليها قائلا: “ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى الناس.. زوجتي في غرفة العمليات دعواتكم”.

وكان مصطفى كامل أعلن مطلع شهر نوفمبر الجاري عن تعرض ابنه لأزمة صحية مفاجئة، أدت إلى دخوله غرفة العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «مليون سلامة عليك يا قلب أبوك، يا أغلى من نفسي».

وأضاف مصطفى كامل: «ربنا يقومك بالسلامة، ابني فتحي في غرفة العمليات الساعة 11 دعواتكم».