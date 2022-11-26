السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ أوبئة: كورونا سجل أعلى إصابة يومية فى دول آسيا بـ36 ألفًا

كورونا
كورونا
ads

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إن موجة الإصابات بفيروس كورونا بدأت ترتفع في دول آسيا هذا الأسبوع وسجلت أعلى إصابات في يوم واحد وصلت لـ36 ألف إصابة، والوفيات تكاد تكون صفرًا.

سبب وجود احتجاجات في الصين

وأضافت خلال مداخلة فيديو لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "عندما يعلن عن إصابات يتم عمل إغلاق كلي وهذا سبب وجود احتجاجات كبيرة في الصين وبسبب الحريق الذي أدى للعديد من الوفيات في إحدى مناطق الحجر".

وتابع: "لو عدنا للوضع الوبائي الموجة بدأت تدخل أوروبا وهذا معناه أننا في الشرق الأوسط سندخل في ارتفاع في الأرقام وتكون خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الوفيات ودخول العناية المركزة".

وأكد أننا لدينا النسخة الأضعف من أوميكرون والتي تسبب إصابة خفيفة لمعتدلة والوفيات منها قليلة للغاية ومستوى التلقيح لدينا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة التلقيح عالية وكبار السن تقارب الـ100%.

أوبئة الاصابات دول اسيا أعلى إصابات يوم واحد احتجاجات الصين

مواد متعلقة

الصين تسجل ارتفاعًا قياسيًا فى إصابات «كورونا»

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ640 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ639 مليون حالة

إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ639 مليون حالة

خبير عدوى تنفسية يكشف كيف واجه الأردن أزمة كورونا وعلاج إصابات المخيمات

الدولار يرتفع جراء القلق من ارتفاع إصابات «كورونا» بالصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

طلاب الجامعات يزورون مشروعات «تطوير الريف»: «شاهدنا ملحمة تنموية غير مسبوقة»

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

ضمن التحول الرقمي.. الكهرباء توفر 25 خدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

السيطرة على حريق داخل مستشفى الصدر بالعمرانية

جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب فى الطالبية

القمح الروسى أول سلعة فى البورصة المصرية للسلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»