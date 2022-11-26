أستاذ أوبئة: كورونا سجل أعلى إصابة يومية فى دول آسيا بـ36 ألفًا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إن موجة الإصابات بفيروس كورونا بدأت ترتفع في دول آسيا هذا الأسبوع وسجلت أعلى إصابات في يوم واحد وصلت لـ36 ألف إصابة، والوفيات تكاد تكون صفرًا.

سبب وجود احتجاجات في الصين

وأضافت خلال مداخلة فيديو لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "عندما يعلن عن إصابات يتم عمل إغلاق كلي وهذا سبب وجود احتجاجات كبيرة في الصين وبسبب الحريق الذي أدى للعديد من الوفيات في إحدى مناطق الحجر".

وتابع: "لو عدنا للوضع الوبائي الموجة بدأت تدخل أوروبا وهذا معناه أننا في الشرق الأوسط سندخل في ارتفاع في الأرقام وتكون خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الوفيات ودخول العناية المركزة".

وأكد أننا لدينا النسخة الأضعف من أوميكرون والتي تسبب إصابة خفيفة لمعتدلة والوفيات منها قليلة للغاية ومستوى التلقيح لدينا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة التلقيح عالية وكبار السن تقارب الـ100%.