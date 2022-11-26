السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يؤثر الحمل على الحالة النفسية للسيدات؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ads

يعتبر الحمل والولادة الجديدة وقت تغيير هائل للكثير من النساء، فإذا كنت تشعر بالحزن أو القلق لأكثر من أسبوعين، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب المختص، فقد يؤدي الجمع بين التغيرات الجسدية والاجتماعية والعاطفية في الحمل، وبالنسبة للبعض إلى مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب.

قد يكون اكتشاف أنك حامل أمرًا سعيدًا، ولكن يمكن أن يجعلك تشعر بعدم الارتياح والتوعك والقلق، حيث يجعلك تتساءل كيف ستتعامل مع الأمر، ولا يتوقف الأمر عند وصول الطفل، فقد تجد بعض الأمهات أنه من السهل التكيف مع الحياة مع طفل جديد، لكن البعض الآخر لا يتأقلم، وفقًا لما ذكره موقع «better health».

txt

بالتزامن مع مؤتمر المناخ.. كيف يؤثر تلوت الهواء على الحوامل؟

الحمل والتغيرات والصحة العقلية:

أوضح الأطباء، أن الحمل يغير جسمك بشتى الطرق، متل الشعور بغثيان الصباح، آلام الظهر، الصداع، تقلصات الساق، توسع الأوردة، الحكة، الإمساك، عسر الهضم والإفرازات المهبلية. 

وأشار الأطباء، إلى أن هذه كلها مخاوف شائعة وقد تشعرين ببعض أو كل هذه الأشياء أثناء فترة الحمل، ولكن إذا بدأت مشاعر الحزن أو القلق هذه في التأثير على حياتك، فقد يكون الأمر أكثر خطورة، مثل اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة أو القلق، فإن ما يصل إلى واحدة من كل عشر نساء يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل. 

txt

«بعبع الحوامل».. كيفية التعافي من اكتئاب ما بعد الولادة

الصحة النفسية بعد الولادة:

أكد الأطباء، أن ما يصل إلى 80 في المائة من النساء يشعرن بالبكاء وسرعة الانفعال، والحساسية المفرطة وتقلب المزاج والإرهاق بعد الولادة، غالبًا بين اليوم الثالث واليوم العاشر بعد الولادة.

وفي كثير من الأحيان ، يتم إلقاء اللوم على التغيرات في مستويات الهرمون، وعادة ما تمر هذه المشاعر في غضون أيام قليلة، فعادة لا تحتاج إلى أي علاج، فقط الدعم والتفهم، ولكن إذا استمرت هذه الأعراض إلى ما بعد الأيام الأولى، فقد تكون علامة على شيء أكثر خطورة ، مثل الاكتئاب أو القلق، حيث يمكن أن يحدث اكتئاب ما بعد الولادة بين شهر واحد وحتى عام واحد بعد ولادة المرأة لطفل، فاكتئاب ما بعد الولادة هو حالة صحية عقلية شائعة، ويؤثر على ما يصل إلى واحدة من كل سبع نساء يلدن في العالم.

لا يقتصر الشعور بالقلق على الأمهات الجدد أو الحوامل، حيث يمكن أن يكون الترحيب بعضو جديد في الأسرة أيضًا وقتًا معقدًا للآباء والشركاء، الذين قد يقلقون بشأن كونهم شريكًا وأبًا جيدين، أو كيف سيؤثر الطفل على أسلوب حياتهم.

اكتئاب ما بعد الولادة التغيرات الجسدية الصحة العقلية الصحة النفسية فترة الحمل غثيان الصباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

طلاب الجامعات يزورون مشروعات «تطوير الريف»: «شاهدنا ملحمة تنموية غير مسبوقة»

ضمن التحول الرقمي.. الكهرباء توفر 25 خدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

السيطرة على حريق داخل مستشفى الصدر بالعمرانية

جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب فى الطالبية

تسمم فتاة إثر تناولها مادة مخدرة بمدينة 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»