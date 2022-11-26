السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع اللواء عادل الغضبان؛ محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من أعمال التنمية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، مقترحات التطوير لمنطقة المثلث المعدوم، والذي سيعود بعائد مادي على الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمقيمين بالمنطقة لحين إنشاء تجمع حضارى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مع العمل على توجيه موارد الدولة واستغلالها في مشروعات أخرى.

كما تناول اللقاء، نتائج زيارة الشركة الصينية Menganaإلى محافظة بورسعيد في إطار التعاون المشترك، فضلًا عن نتائج زيارة شركة هيدرو اندستريز إلى مصر، لتطوير ومعالجة الصرف الصناعي للمصانع القائمة، وبحث سبل قيام الشركة بإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالمحافظة.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء البعد الاجتماعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة محطة معالجة الصرف

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