السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: البرلمان الأوروبى يكرر أكاذيب الجماعة الإرهابية وأرقامه تثير السخرية

النائب حسين خضير
النائب حسين خضير
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قال النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة والإسكان بمجلس الشيوخ، إن تقرير البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، كذبٌ فج وتعدٍ سافر على السيادة المصرية، ومبني على باطل لا يمت للواقع بصلة.

ولفت خضير، في بيانٍ صحفيّ اليوم، إلى أن البرلمان الأوروبي يكرر أكاذيب الجماعة الإرهابية، كما أن ذكره وجود 65 ألف معتقل سياسي في مصر، وعشرات الآلاف من سجناء الرأي يثير الضحك والسخرية، فمن أين له بهذه الأرقام؟! وأي تقرير رسمي أو من جهة مشروعة ذكرت هذه الأرقام التي استند إليها.

وأكد وكيل  صحة البرلمان، أن تقرير البرلمان الأوروبي ليس له أساس من الصحة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه الأوضاع فى مصر، وتجاهلًا تامًا لبرامج تمكين الشباب وتمكين المرأة وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإفراج عن أكثر من ألف من المحبوسين بقرارات العفو الرئاسي، وغيرها من الخطوات الضخمة علاوة على تفعيل ملف حقوق الإنسان والقانون.

وشدد خضير، على أن قرار البرلمان الأوروبى ما هو إلا امتداد لسياسته ونهجه المستمر في فرض وصايته على الدولة المصرية، معتبرًا إياه تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية المصرية باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.

وطالب الدكتور حسين خضير، البرلمان الأوروبي بمراجعة مواقفه ضد مصر، وضرورة التفرقة بقوة وعبر بيانات واضحة بين حقوق الإنسان والإرهاب وتهديد الأمن القومي لمصر، مشددًا على أن توصياته وكل مواده دعوة صريحة للإرهاب تحت مزاعم حقوق الإنسان في مصر.

قرار البرلمان الأوروبي حالة حقوق الانسان في مصر النائب حسين خضير أكاذيب الجماعة الإرهابية قرارات العفو الرئاسي

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