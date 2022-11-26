طرق طبيعية لزيادة الوزن بشكل صحي

قد يكون من الصعب حقًا مواجهة تقلبات الوزن، ويمكن أن يكون نقص الوزن لأسباب خارجة عن إرادتك، مثل أمراض المناعة الذاتية، أمرًا محبطًا بشكل خاص.

ووفقًا لموقع "metro" يمكن لظروف مثل مرض الاضطرابات الهضمية أن تتسبب في تغيير وزنك وتعني أيضًا أنك تكافح من أجل امتصاص العناصر الغذائية من طعامك.

توصي مصادر أخرى بإختيار وجبات أكثر سعرات حرارية ، والتي يربطها الناس بشكل طبيعي بالوجبات السريعة والوجبات الخفيفة الدهنية أو السكرية. ومع ذلك ، فإن نظامًا غذائيًا مثل هذا لن يغذي جسمك بشكل كافٍ، لذا نوضح خلال السطور التالية طرق زيادة الوزن.

زيت الزيتون

يبدو أن الزيت قد اكتسب سمعة غير عادلة في عالم الطعام، حيث يختار الناس منتجات مثل رذاذ الطهي ذي السعرات الحرارية الواحدة - أو الطهي بدون زيت على الإطلاق، لكن زيت الزيتون ليس شيئًا سيئًا ، ويمكن أن يساعد حقًا في زيادة وزنك قليلاً. الأهم من ذلك ، أنه تغيير في النظام الغذائي بالكاد ستلاحظه.

عند الطهي ، أضف 2-3 ملاعق إضافية من زيت الزيتون. سيؤدي ذلك إلى إضافة دهون عالية الجودة إلى وجبتك بالإضافة إلى زيادة السعرات الحرارية دون زيادة الحجم.

وجبات صغيرة أكثر تكرارًا

قد يكون تناول كميات أكبر من الطعام صعبًا، خاصةً إذا لم يكن لديك الكثير من الشهية، قد يؤثر عدم تحمل الطعام والحساسية أيضًا على شهيتك، ولكن هناك طرقًا لمكافحة ذلك، إذا كنت تواجه صعوبة في تناول ثلاث وجبات كبيرة ووجبتين خفيفتين يوميًا ، فحاول تناول خمس أو ست وجبات أصغر كثيرًا في اليوم ، مما قد يساعد في الشهية.

كما أن الوجبات الخفيفة مثل الأفوكادو على الخبز المحمص أو الجبن والبسكويت ، وكذلك المكسرات / البذور والفواكه المجففة هي وجبات خفيفة رائعة غنية بالطاقة."

تجنب السوائل قبل الوجبات

وغني عن القول أنه إذا كنت عطشانًا ، فعليك دائمًا شرب بعض الماء.

ومع ذلك ، إذا لم تكن عطشانًا بشكل نشط، من الأفضل تجنب شرب الماء أو السوائل الأخرى بالقرب من أوقات الوجبات "لأن هذا يمكن أن يملأ معدتك قبل أن تأكل".

عصير السبانخ الأخضر

العصائر والمخفوقات طريقة رائعة لاكتساب بعض الوزن الصحي

سموثي و شيك

أضف العصائر أو المخفوقات بين الوجبات كوجبات خفيفة - أضف الفاكهة والحليب (أو بدائل الحليب النباتي) والبذور والمكسرات إذا كنت قادرًا على تناول هذه (الجوز وزبدة البذور تعمل بشكل رائع في العصائر) ، يوناني كامل الدسم الزبادي (أو بديل نباتي).

الألبان هي صديقك

وغني عن القول أنه إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز فعليك تجنب منتجات الألبان إذا لم تفعل ذلك ، يمكن أن تساعد منتجات الألبان بشكل كبير في اكتساب بعض الوزن الصحيإذا كنت تأكل منتجات الألبان ، فإن إضافة الجبن والقليل من الزبدة إلى أطباق مثل البيض المخفوق أو الخضار المشوية لن يضيف الكثير من النكهة فحسب ، بل سيزيد من السعرات الحرارية للوجبة بشكل عام".

سمك ومأكولات بحرية

في النهاية ، فإن زيادة الوزن تعني زيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم، إذا كنت تأكل الأسماك والمأكولات البحرية، فاختر الأسماك الزيتية، لأنها ستكون أعلى في السعرات الحرارية بشكل عام - بالإضافة إلى توفير مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية".