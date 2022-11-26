بقرار من وكيل الأزهر.. انعقاد لجنة الدمج بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية

انعقدت لجنة الدمج بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية للعام 2022- 2023م والمشكلة بقرار الدكتور وكيل الأزهر الشريف، حيث ترأسها الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وعضوية كل من حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائى، والدكتور إبراهيم السنهوري، مسئول الدمج بالمنطقة، والدكتور وسام محمد الحشاش، الطبيب بوزارة الصحة.

جاء اللقاء للنظر فى طلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبناءهم بنظام الدمج بالأزهر الشريف وإجراء المقابلة مع التلاميذ، وانتهت اللجنة إلى إصدار الرأى بقبول التلاميذ الذين انطبقت عليهم الشروط الصادرة بالنشرة السنوية للدمج للعام 2022 - 2023م.

وقد قام على تنفيذ إجراءات انعقاد اللجنة إدارة التعليم الابتدائى بالمنطقة بمعاونة كل من أشرف إسماعيل سلامه، العضو بالإدارة، والدكتور إبراهيم السنهوري، العضو بالإدارة ومسئول الدمج، وعادل عويضة عضو الإدارة، وبنهاية أعمال اللجنة وجه رئيس المنطقة الشكر لأعضاء اللجنة والقائمين على تنفيذ إجراءاتها.

فيما تفقد الدكتور ناجي عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ روضة رياض الأطفال بمعهد محمد رجب النموذجي بكفرالشيخ، وذلك في إطار الاستعدادات لزيارة الاعتماد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وعلى هامش جولته اجتمع مدير عام رياض الأطفال ورئيس المنطقة بالمعلمين والمعلمات بالروضة لتوجيه النصائح لهم قبل زيارة هيئة ضمان الجودة.

وشهد الجولة برفقة رئيس المنطقة ومدير عام رياض الأطفال كل من مدير التعليم النموذجى ومديري إدارة الجودة بالمنطقة ومدير إدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، وشيخ معهد محمد رجب الابتدائى كفرالشيخ.