السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 31 قضية استيلاء على السلع المدعومة فى حملات تموينية

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (31) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (39,620 طن "سكر تموينى– أقماح محلية"– 20000 لتر مواد بترولية).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (344,945 طن "مستندى– عينى") أبرزها (8,650 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"– 7,500 طن دقيق أبيض "عينى"- 39,620 طن "سكر تموينى– أقماح محلية"- 40,450 طن أرز أبيض "عينى"– 228,375 طن أرز شعير "عينى"– 16,600 طن "مكرونة– سكر حر– ملح– فول- أعلاف"، وكذا ضبط (15210 عبوات بسكويت وزيوت عطرية- 11510 عبوات سجائر- 20000 لتر مواد بترولية)، كان أبرزها ضبط (قائد سيارة– حال سيرها بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (30 طن "سكر تمونيى مدعم") معبأة داخل شكائر مدونة عليها علامات تجارية، مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم للاتجار بها، لبيعها بالسوق السوداء، مستوليًا على الدعم المقرر.

الإدارة العامة مديريات الأمن الجرائم التموينية مواد بترولية اقماح سكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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