مياه أسيوط تطلق حملة توعوية بقرية الزاوية لنشر الوعى للحفاظ على شبكات الصرف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حملة توعوية بقرية الزاوية مركز أسيوط نظرا لزيادة استهلاك المياه وسوء استخدام غرف الصرف الصحي ببعض المنازل بالقرية المخدومين بنظام الممارسة لخدمة مياه الشرب وتضرر البعض من وجود طفوحات ناجمة من غرف الصرف الصحي نظرا لعدم قدرتها على استيعاب الاستهلاك الزائد.

وأصدر المهندس علي الشرقاوي تعليماته المشددة عقب لقائه السيد مصطفى بدران عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز أسيوط وعدد من ممثلي المجتمع المدني بمركز أسيوط بتشكيل لجنة لمناقشة الأمر والتواصل مع الجمهور، ومن ثم انطلقت حملة توعوية من أبناء الفريق التطوعي والمشاركة المجتمعية ومسئولي الطوارئ ومسئولي قطاع المعامل والرقابة والمتابع ومسئولي الشبكات بالقرية للتواصل مع الجمهور للوقوف على أهم الأسباب الداعية لوجود مشكلة، والاستعانة بكافة المعدات اللازمة من كباش ونافورة لتطهير غرف الصرف الصحي وسيارات كسح لسحب المياه الناجمة من الطفوحات وتزويد الغرف بأغطية خرسانية حتى يصعب التعامل بمها إلا من قبل الفنيين المختصين.

وتواصلت اللجنة مع الأهالي بقرية الزاوية لتوعيتهم بضرورة تقنين أوضاعهم القانونية في ضوء خطة الشركة لتقليل الفاقد من المياه المنتجة وضرورة ترشيد استهلاكهم، واستخدامها قدر الحاجة، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والاستخدام الأمثل لها، جاء ذلك إطار نشر الوعي بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي من السلوكيات الخاطئة ولمنع انتشار الأمراض التي تسببها الطفوحات نظرا لزيادة للضغط الكبير على شبكة الصرف الصحي.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيط والوادي الجديد أن هذا يأتي في إطار خطة الشركة لرفع مستوي الوعي لدي المواطنين مع ضرورة الحافظ علي جودة مياه الشرب المقدمة لهم وتوفير كافة سبل الدعم للحفاظ علي مياه الشرب.

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