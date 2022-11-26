السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيد عيد يرد على شكوى الإنتاج الحربي

سيد عيد
سيد عيد
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أكد سيد عيد المدير الفني الحالي لبتروجت والسابق لفريق الإنتاج الحربي أن فسخ تعاقده مع نادي الإنتاج الحربي جاء بالتراضي بعد قيامه بدفع قيمة الشرط الجزائي 400 ألف جنيه بناء على طلب إدارة النادي وطبقا لما ينص عليه التعاقد وأنه لم يقم بالتوقيع على عقود قيادته لفريق بتروجت إلا بعدما تم رفع اسمه وأسماء أعضاء جهازه المعاون من سيستم اتحاد الكرة.

وأعرب سيد عيد عن دهشته من قرار إدارة نادي الإنتاج الحربي بتقديم شكوى ضده في اتحاد الكرة في ظل رفع اسمه من السيستم وإنهاء الأمر بالتراضي ودفع الشرط الجزائي بعد سلسلة من المفاوضات مع اللواء أشرف عامر رئيس النادي والعميد حسام المدير التنفيذي.

حسن كفتة 

وأضاف أنه ذهب لمعسكر الفريق قبل مباراة العبور أمس وطلب التواجد على رأس الجهاز الفني وقيادة الفريق طالما لم يتم رفع اسمه وتم عقد جلسة مع مسئولي النادي تم الاتفاق خلالها على فسخ التعاقد بعد دفع الشرط الجزائي ورفع اسمه من السيستم الخاص بالنادي.

وأشار عيد إلى أنه لم يحصل على مقابل مادي هو وأعضاء الجهاز المعاون وأنه اتفق بالفعل مع إدارة النادي على المنافسة بقوة في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ولكن الأمور داخل الفريق لا تسمح بالمنافسة لذلك اعتذر عن عدم الاستمرار وتم إنهاء الآمر بالتراضي مشددا على أنه يحمل كل الحب والاحترام لإدارة نادي الإنتاج الحربي بقيادة اللواء أشرف عامر رئيس النادي.

دوري القسم الثاني نادي الانتاج الحربي نادي بتروجت سيد عيد نادي بايونيرز

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