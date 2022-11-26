بدء الاختبارات الإلكترونية لمعلمي الاسماعيلية لشغل 15 ألف وظيفة

يبدأ المعلمون الجدد من محافظة الإسماعيلية، أداء الاختبارات الإلكترونية، اليوم، لشغل 14 ألفاً و813 وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 60 ألفاً و719 متقدماً توافرت فيهم الشروط، وذلك في المسابقة التي تم الإعلان عنها لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تبدأ إجراء اختبارات المتقدمين من محافظة البحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر، على أن يكون اختبار المتقدمين من محافظة الفيوم 30 نوفمبر، واختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر، ثم محافظة بني سويف يومي 7 و8 من الشهر نفسه، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ثم محافظة الإسكندرية 12 ديسمبر،و محافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر، على أن يعقد اختبار المتقدمين بمحافظة القاهرة 14 ديسمبر.

وسيتم استعلام المتقدمين عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بالتزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم قرارًا وزاريًا رقم (247) لسنة 2022، بمنح عدد 3283 من الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى.

ونص القرار الوزاري على أن يُمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات، والمواد الأخرى، والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020، والبالغ عددهم (3283)، حيث يتم نقل أعضاء هيئة التعليم المشار إليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

كما نص القرار على أن يتم نقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من حملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي - أثناء الخدمة - إلى معلمي المواد العملية العلمية معًا، مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها.

واختتم نص القرار "يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف - بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل - إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.