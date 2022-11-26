السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة المنتج وجيه الليثى وصلاة الجنازة عصر اليوم

المنتج وجيه الليثي
المنتج وجيه الليثي
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رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، المنتج السينمائي الكبير وجيه الليثي، شقيق ممدوح الليثي نائب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقيب السينمائيين الأسبق، وعم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد مصطفى محمود، والعزاء غدًا بمسجد الحامدية الشاذلية.

ونشر الإعلامي عمرو الليثي تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمه المنتج وجيه الليثي.

وعلق عمرو الليثي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المنتج وجيه الليثي، وستقام صلاة الجنازه عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود، والعزاء غدًا في الحامدية الشاذلية". 

وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة المنتج والموزع وجيه الليثي في فعاليات الدورة الـ38، والتي أقيمت في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الماضي، وهي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

ويشار إلى أن المنتج والموزع وجيه الليثي من مواليد القاهرة عام 1944، وتخرج من كلية التجارة عام 1967، وهو الشقيق الأصغر للمنتج والسيناريست ممدوح الليثي والمنتج جمال الليثي والمنتج إيهاب الليثي وعم الدكتور الإعلامي عمرو الليثي. 

وبدأ وجيه الليثي مسيرته الإنتاجية كمدير تنفيذي لشركة أفلام جمال الليثي، وشارك في الإنتاج الفني في العديد من الأعمال السينمائية وهم حوالي ٦٠ عملًا سينمائيًا، أبرزهم "عفريت مراتي، شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، البحث عن متاعب، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، أنا وزوجتي والسكرتيره، ثرثرة فوق النيل، ميرامار، الأبطال، الهارب، المزيكا في خطر، إلى المأذون يا حبيبي، ٣٠ يوم في السجن، الشياطين إلى الأبد والعتبة جزاز".

وكان آخر أعماله إنتاجًا مشتركًا مع شركة صوت القاهرة خلال مسلسل "سلالة عابد المنشاوي".

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