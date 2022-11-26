انقطاع التيار الكهربي عن 17 منطقة بمدينة إسنا بالأقصر لأعمال الصيانة

ينقطع التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، وذلك لتنفيذ الصيانة في اللوحة رقم 3، ما أدى إلى تأثر هذه المناطق بانقطاع الكهرباء حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

وجاء ذلك بعد تنويه شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - قطاع كهرباء الأقصر، هندسة كهرباء إسنا، عن قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجارى، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى انتهاء أعمال الصيانة، ويأتي طبقا لبرنامج الصيانة الذي سيتم تنفيذه للوحة رقم 3، حيث يتأثر عدد من المناطق بأعمال قطع التيار الكهربائي بمدينة إسنا.

وجاءت المناطق التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي كالتالي: منطقة الزاوية البيضا، والكنيسة، ومنطقة شارع البحر (المجلس القديم) ومنطقة الأثار، ومنطقة الأقصري، ومنطقة المنشية، وجسر السيالة قبلي، ومنطقة الشيخ سعد.

كما تضمنت مناطق انقطاع الكهرباء بمدينة إسنا: منطقة الاسطبل ومنطقة جامع الرحمة ومنطقة غرب الاتوبيس ومنطقة الخضري ومنطقة الهميمي ( عزبة صقر ) ومنطقة المحكمة ومنطقة السلايمة ومنطقة القرية ومنطقة الطوابع (شرق - غرب).