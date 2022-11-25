الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أوبرا عربى» تقدم كلاسيكيات الفن المصرى على مسرح 23 يوليو بالمحلة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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استقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، عرضا فنيا جديدا لفرقة أوبرا عربي، وذلك وفقا لخطة فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، ومن خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي.

شهدت الليلة الفنية عزف للنشيد الوطني، قبل أن يقدم الأديب جابر سركيس مدير عام ثقافة الغربية، شكره وتقديره لأهالي المحافظة على حرصهم الشديد للحضور للمسرح ومتابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها "قصور الثقافة" لجمهور الغربية، حيث أكد خلال كلمته أن مثل تلك الفعاليات تؤكد الهوية المصرية الأصيلة، وتعمل على ترسيخ مفهوم الثقافة والفن.

من جهتها قدمت فرقة أوبرا عربي مجموعة منوعة من أغاني اسكتشات الأفلام المصرية، التي تمت إعادة صياغتها موسيقيا، وذلك وكما جاء على لسان مايسترو الفرقة الفنان محمد مصطفى بهدف إحياء المسرح الغنائي ومحاولة تطويره، وتعريف الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب بالهوية المصرية الحقيقية.

هذا وقد استمتعت الجماهير داخل المسرح بباقة من الفقرات والاستعراضات الغنائية والموسيقية قدمتها نجوم الفرقة، من بينها: "عايز أروح"، من فيلم "المليونير"، للفنان إسماعيل يس، و"قلبي يا غاوي سبع قارات"، من فيلم "مطاردة غرامية"، للفنان فؤاد المهندس وشويكار، "حاجة غريبة" من فيلم "معبودة الجماهير"، للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، والفنانة شادية.

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مسرح 23 يوليو مدينة المحلة الكبرى لفرقة أوبرا عربي الهيئة العامة لقصور الثقافة الأديب جابر سركيس

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وائل لطفي

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