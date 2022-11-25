الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن تخفيضات أصحاب محال الملابس فى الجمعة البيضاء: «ياريت تضموا لبس الشتاء للخصومات»

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
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توافد المواطنون، مند قليل، على المحال التجارية لشراء احتياجاتهم من السلع في الجمعة البيضاء أو البلاك فرايداي، الذي بدأ صباح اليوم، 25 نوفمبر، ويستمر حتى نهاية العام.

وسط عروض كبيرة في المحال التجارية، وتحديدًا في محال الملابس، إذ طرحت المحلات في منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، الملابس بأسعار مخفضة، وتبدأ نسبة التخفيض من 30% وحتى 50%، كما قدمت بعض المحال عروضًا أخرى كشراء قطعة والثانية هدية، أو شراء قطعة والثانية بخصم يصل لـ 50%.

في هذا السياق استطلعت "الدستور" آراء المواطنين الوافدين على المحال التجارية لشراء احتياجاتهم من الأدوات المنزلية، للوقوف على مدى رضائهم عن أسعار السلع.

وقال عبدالله محمد، من سكان منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، لـ«الدستور»، إن الخصومات المطروحة على ملابس الأطفال كبيرة جدًا، وتسمح له بشراء احتياجات طفله الرضيع، موضحًا أن البنطال الخاص بحديثي الولادة يصل في بعض المحال التجارية لـ 150 جنيهًا، وفي البلاك فرايدي مطروح بـ 50 جنيهًا، وفي بعض المحال اشتراه بـ 25 جنيهًا.

وفي تصريحات لـ«الدستور» أوضح كريم عبدالصبور، أحد سكان شارع ضياء في حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، أن محال الملابس الرجالي تقدم عروضًا عظيمة، يأتي في مقدمتها الخصم 50% على كل المعروضات، بالإضافة إلى أن القطعة الثانية يصل الخصم عليها لـ 75%، وعند شراء قطعتين تكون الثالثة مجانية، معقبًا: "إحنا بنشتري على طول بس طول السنة الأسعار مبالغ فيها، والحمد لله في البلاك فرايداي بيكون السعر مناسب ومعقول".

كما أشارت فريدة عبدالكريم، القاطنة في شارع الفاروق بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، لـ«الدستور»، إلى أن أسعار الملابس الصيفية عليها تخفيض كبير جدًا، يبدأ من 20%، ويصل لـ 80%، أما الملابس الشتوية فالأسعار عليها تخفيض بنسبة لا تصل لـ 10%، مطالبة أصحاب المحال بضم الملابس الشتوية لخصومات الجمعة البيضاء.

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
الأدوات المنزلية البلاك فرايدي الجمعة البيضاء البلاك فرايداي الملابس الصيفية الملابس الشتوية محافظة الجيزة

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