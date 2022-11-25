«ربيع»: نجاح قناة السويس الجديدة فى خفض نسبة الانبعاثات الكربونية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة نجحت في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، موضحًا أنه تم توفير 50 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بفضل قناة السويس الجديدة، وقللت 10 ملايين طن وقود في عام واحد.

وأضاف ربيع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن قناة السويس تساهم في نظافة البيئة والحد من التلوث، مشيرًا إلى أن الهيئة أعلنت في مؤتمر المناخ عن أن قناة السويس ستكون خضراء في عام عام 2030 ، وجار العمل على عدد من القرارات بشأنها.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن زمن العبور للسفن أصبح 11 ساعة بعد أن كان 22 ساعة، منوهًا بأن قناة السويس قلصت من زمن عبور السفن 50 %، مما أسهم في جذب سفن عالمية وتجارية أكبر.

نجاح قناة السويس الجديدة

وأوضح أن زيادة عدد السفن المارة في القناة كان متوقعًا في عام 2023، ولكن التوقعات تحققت هذا العدد، مؤكدًا أن التوقعات جميعها تشير لنجاح قناة السويس الجديدة، معقبًا: "قناة السويس الجديدة مشروع حقق الدخل من أول يوم لافتتاحه".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن إيرادات قناه السويس الجديدة أسهمت في سداد استثمارات المصريين فيها التي كانت 64 مليار جنيه على مدار 5 سنوات، وهو أكبر دليل على نجاح المشروع.