الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب البرتغال: أهداف غانا جاءت من لا شىء والمباراة لم تكن سهلة

فيرناندو سانتوس
فيرناندو سانتوس
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تحدث فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، عقب فوز فريقه على منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا منظمين للغاية وانتقلنا من الهجوم للدفاع بشكل جيد للغاية، غانا لم تنجح أبدا تقديم هجوم سريع أو هجوم مضاد وكنا مستحوذين على الكرة لكن الاستحواذ كان سلبيا".

وأضاف: "لقد تحسننا بدءا من الدقيقة 35 وفي الدقائق العشر الأخيرة ونجحنا في تقديم 3 أو 4 مواقف رائعة وخطيرة".

وتابع: "الأمور لم تكن سهلة في الدقائق الأخيرة من المباراة على الرغم أننا دخلنا الشوط الثاني سجلنا ثم لا أدري ماذا حدث، ثم عدنا مرة ثانية وسجلنا هدفين وكان ذلك كافيًا للفوز، لقد جاءت أهداف غانا من العدم".

فيرناندو سانتوس منتخب البرازيل منتخب غانا مباراو البرازيل وغانا مونديال قطر 2022

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