ميمى جمال عن حضورها «القاهرة السينمائى»: خطوة مهمة وأسعدتنى كثيرًا

أعربت الفنانة ميمي جمال عن بالغ سعادتها لنجاح دورها "ثومة" في مسلسل إيجار قديم الذي يعرض حاليا عبر شاشات التلفزيون، وعن حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 أكدت أنها خطوة مهمة وأسعدتها كثيرًا.

وتابعت جمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: الحمد لله على نجاح دوري، وانا مبسوطة بيه خاصة أنه دور مميز ومحوري في المسلسل، وعن كواليس العمل، أكدت أن الحب والتعاون هي التي سادت الموقف، والناس حبيتها جدًا والشغل معاهم جميل وكله حب وكنا أسرة واحدة وهذا ظهر للجمهور عبر شاشات التلفزيون.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

تجسد دور ممثلة عانت من الاكتئاب خلال فترة عدم عملها، وظلت تتزين وترتدي الملابس الجميلة والفساتين الجديدة كنوع من الخروج من الاكتئاب وعودة مجدها مرة أخرى، ومع مرور الوقت تتقرب مع سكان العمارة التي يسكن فيها كل أبطال العمل.

مواعيد عرض مسلسل إيجار قديم

ويعرض مسلسل "إيجار قديم" من السبت للأربعاء حصريًا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.