رسميًا.. كريستيانو رونالدو أول لاعب فى تاريخ كرة القدم يسجل فى 5 نسخ للمونديال

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 5 نسخ لبطولة كأس العالم.

وافتتح رونالدو التسجيل لمنتخب البرتغال في مرمى غانا، بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.



وتحصل رونالدو على ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي منتخب غانا له داخل منطقة الحزاء.

وسدد رونالدو الكرة أعلى يمين حارس منتخب غانا الذي ارتمى مع الكرة ولكن تسديدة رونالدو كانت قوية وسكنت الشباك.

وخاض رونالدو مباراته الـ18 في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، والتي بدأها ببطولة كأس العالم 2006 بألمانيا.

وبهدف اليوم، رفع رونالدو رصيده من الأهداف في بطولة كأس العالم لـ8 أهداف.

وبمشاركته في مباراة اليوم، بات رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك في 10 نسخ مختلفة للبطولات الكبرى، أمم أوروبا وكأس العالم.