رئيس مدينة المحلة يحيل 535 فردًا بالمصالح الحكومية للتحقيق

أحال اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، 535 فردا بالمصالح الحكومية للتحقيق، وذلك خلال جولات تفتيشية.

جاء ذلك خلال قيام السعيد الصياد، مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بديوان مركز المحلة، بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي على جميع المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى على جميع الجهات الحكومية التابعة تحت ولايتها ومن أجل انتظام العمل وحسن الأداء.