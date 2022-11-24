الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الخميس في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز للحد من تداعيات أزمة الطاقة في القارة، في ظل خلافات عميقة بشأن مقترح اعتبره عدد منهم "مهزلة".

وسيجتمع الوزراء في النصف الأول من ديسمبر على أمل تجاوز الخلافات، وفق ما أفاد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الوزراء تمكنوا مع ذلك من تبني "إجراءات مهمة" أخرى تشمل القيام بعمليات شراء مشتركة للغاز لتجنّب تسبب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي برفع الأسعار والتضامن في توفير الإمدادات لدى الحاجة وتسريع الموافقات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة.

واشتكى عدد من الوزراء المشاركين في اجتماع الخميس من أن المقترح المطروح حاليًا لتحديد سقف لأسعار الغاز الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية قبل يومين، مصمم بوضوح حتى لا يتم استخدامه إطلاقًا.

ووصف وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا المقترح بـ"المهزلة".

بدوره، لفت وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس إلى أن السقف "ليس سقفًا فعلًا" على أسعار الغاز، محذّرا "نضيع وقتاً ثميناً من دون أي نتائج".

وتحدد الخطة التي لم تكن المفوضية الأوروبية متحمّسة لها في الأساس، سقفا لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميجاوات ساعة.

لكنها مرفقة بشروط عديدة حتى أنه ما كان من الممكن تفعيلها في أغسطس مثلًا، عندما تجاوز سعر الغاز لمدة وجيزة 300 يورو، وهو أمر أثار حالة ذعر في أوروبا المعتادة على أسعار تمثّل 10% تقريبًا من هذا الرقم.

وزراء طاقة ​الإتحاد الأوروبي سقف لأسعار الغاز اسعار الغاز أزمة الغاز

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