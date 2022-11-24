الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مقطع فيديو يُثير جدلًا.. هل أجرى أحمد سعد عملية تجميل فى لبنان؟

أحمد سعد
أحمد سعد
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يحرص الفنان أحمد سعد، على التواصل المستمر مع جمهوره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ساهم في تحقيقه جماهيرية كبيرة مؤخرًا، من خلال مُشاركته تفاصيل حياته وحفلاته الغنائية.

أحمد سعد يجري عملية تجميل جديدة

وأثار أحمد سعد، خلال الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بين جمهوره بعد مشاركته صور ومقطع فيديو له أثناء إجراء عملية تجميلية جديدة من خلال حقن وجهه بالبوتكس وتحديد ذقنه، وهو ما اعتاد عليه جمهوره من صراحة مطربهم المفضل ومشاركته يومياته بحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الطبيب نادر صعب، مُجري العملة الجراحية لأحمد سعد، مقطع فيديو أثناء حقن وجه الأخير، عبر حسابه الرسمي على موقع “تيك توك”.

@drnadersaab

مع الفنان الموهوب أحمد سعد

♬ Wasa3 Wasa3 - Ahmed Saad

وأجرى “سعد” العملية الجراحية خلال زيارته إلى لبنان، حيث قرر الخضوع لجلسة تجميل مع الدكتور نادر صعب إخصائي الجراحة التجميلية.

آخر أعمال أحمد سعد الفنية 

وطرح أحمد سعد، مؤخرًا، أغنيته الجديدة "وقت شدة" التى حظيت بمشاهدات كبيرة، فضلا عن تفاعل المتابعين معها، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة بلغت 574 ألفا و641 بعد يومين فقط من طرحها، وفق بيانات موقع يوتيوب اليوم السبت.

وواصل أحمد سعد الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بوضع بوستر للأغنية، وأعاد نشر كلمات الأغنية وتعليقات الجمهور عليها.
وطرح أحمد سعد الأغنية مساء يوم الأربعاء الماضي عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهي كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة.

أحمد سعد إجراء العملية الجراحة التجميلية الفنان احمد سعد جراحة التجميل موقع يوتيوب

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وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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