طارق مؤمن يتأهل لنصف نهائى بطولة ماليزيا للاسكواش

نجح اللاعب طارق مؤمن، المصنف السابع عالميًا، في التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2022.

وتقام، اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2022، والمقامة حاليًا في كوالالمبور.

طارق مؤمن ومازن هشام يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة ماليزيا للاسكواش

ونجح النجم طارق مؤمن في خطف تذكرة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة ماليزيا للاسكواش 2022، بعد الفوز على الماليزي الدين إدراكي، بنتيجة 3-0، في مباراة قوية استمرت لمدة 29 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 11-9, 11-6.

كذلك تأهل مازن هشام، المصنف التاسع عالميًا ولاعب وادي دجلة، إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة ماليزيا للاسكواش، بعدما تغلّب على البريطاني باتريك روني، بنتيجة 3-0، في مباراة استمرت لمدة 22 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-6, 11-3.

مروان الشوربجي يوّدع بطولة ماليزيا للاسكواش 2022

بينما ودّع "مروان الشوربجي"، المصنف السادس عالميًا، منافسات بطولة ماليزيا للاسكواش، بعد الهزيمة أمام السويسري نيكولاس موللر، بنتيجة 3-1، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 41 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 10-12, 11-7.

نادين شاهين ويثرب عادل تودعان بطولة ماليزيا للاسكواش

وفي منافسات السيدات، ودّعت نادين شاهين منافسات بطولة ماليزيا للاسكواش من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الماليزية ريتشل أرنولد، بنتيجة 3-1، في مباراة استمرت لمدة 36 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-1, 11-9, 11-9.

الأمر ذاته بالنسبة للاعبة يثرب عادل، الذي خرجت من بطولة ماليزيا للاسكواش، بعد الهزيمة أمام الأمريكية أوليفيا فيشتر، بنتيجة 3-0، في مباراة دامت لمدة 34 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 12-10, 11-7.

يذكر أن منافسات بطولة Malaysian Open، تُقام حاليًا في كوالالمبور للرجال والسيدات، خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.