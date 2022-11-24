انطلاق حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بشعار «كونى»

يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضًا شعار "كوني".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود المجلس الحثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة فى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى والتعريف بهذه القضية المهمة.

كما أكدت رئيسة المجلس حرص الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، بدأت بدستور 2014 الذى نص فى المادة (11) على: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".. مؤكدة أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتمت ترجمته فى استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام، افتتاح عيادتين للمرأة بجامعتى الأزهر وقناة السويس، وإطلاق اليوم الرياضى تحت شعار "YES YOGA DAY"، علاوة على تنظيم العديد من الندوات والحلقات النقاشية منها ندوة حول "مناهضة العنف المعنوى والفرص المتاحة لتمكين المرأة"، وحول سلامة المرأة في مكان العمل، و"ندوة تعريفية للرائدات الريفيات حول التمكين ومناهضة العنف في ظل الظروف الاقتصادية"، فضلًا عن ندوة حول "دور التعليم في تمكين المرأة لمواجهة التمييز والحرمان والعنف تحقيقًا للتماسك الاجتماعى في الجمهورية الجديدة"، وندوة عن "دور الدعم النفسى للمريضات"، ولقاء تعريفى عن "مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات"، وندوات إعلامية تحت عنوان "للعنف أشكال أخرى" حول الحقوق الإعلامية المهدرة للمرأة ومبادرة لازم نغير الصورة، علاوة على تدريب حول "كيفية التعامل مع التحرش والإيذاء البدنى لطلاب وطالبات المدارس الثانوية"، وندوة حول "المشاركة السياسية وأساليب مناهضة العنف ضد المرأة".

كما تتضمن الفعاليات، ندوة أخرى حول "أشكال ونماذج العنف التي تواجه المرأة في المحافظات"، ولقاء حول "قضية الابتزاز الإلكترونى والإجراءات العامة للبلاغات"، وندوة للجنة التدريب عن "القضية السكانية وعلاقتها بالعنف ضد المرأة".

ومن المقرر أيضًا أن تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بعدد 10 محافظات، علاوة على تنظيم تدريب القيادات الدينية بعنوان "سفراء ضد ختان الإناث"، وتنفيذ يوم للمبادرة الوطنية نورة بمحافظة سوهاج، وإطلاق دوائر الحكى "دوى" في 10 قرى تابعة لمحافظات برنامج حياة كريمة، ولقاء توعوى بجامعة الجلالة لرفع الوعى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعقد الملتقى السنوي الرابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، كما سوف يتم تنظيم اجتماع نظام الإحالة الوطنى بين الجهات الوطنية لتعزيز نظام الإحالة الوطنى، واجتماع إطلاق دبلومة الدعم النفسى بالتعاون مع كلية الطب النفسى بقصر العينى، ومن المقرر أن يطلق المجلس أيضًا حملة إعلامية حول العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية، ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.