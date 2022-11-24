الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة بشعار «كونى»

د. مايا مرسى
د. مايا مرسى
ads

يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر، وحتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضًا شعار "كوني". 

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن هذه الحملة تأتى ضمن جهود المجلس الحثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة فى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى والتعريف بهذه القضية المهمة.

 كما أكدت رئيسة المجلس حرص الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات  لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، بدأت بدستور 2014 الذى نص فى المادة (11) على: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".. مؤكدة أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتمت ترجمته فى استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها. 

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام، افتتاح عيادتين للمرأة بجامعتى الأزهر وقناة السويس، وإطلاق اليوم الرياضى تحت شعار "YES YOGA DAY"، علاوة على تنظيم العديد من الندوات والحلقات النقاشية منها ندوة حول "مناهضة العنف المعنوى والفرص المتاحة لتمكين المرأة"، وحول سلامة المرأة في مكان العمل، و"ندوة تعريفية للرائدات الريفيات حول التمكين ومناهضة العنف في ظل الظروف الاقتصادية"، فضلًا عن ندوة حول "دور التعليم في تمكين المرأة لمواجهة التمييز والحرمان والعنف تحقيقًا للتماسك الاجتماعى في الجمهورية الجديدة"، وندوة عن "دور الدعم النفسى للمريضات"، ولقاء تعريفى عن "مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات"، وندوات إعلامية تحت عنوان "للعنف أشكال أخرى" حول الحقوق الإعلامية المهدرة للمرأة ومبادرة لازم نغير الصورة، علاوة على تدريب حول "كيفية التعامل مع التحرش والإيذاء البدنى لطلاب وطالبات المدارس الثانوية"، وندوة حول "المشاركة السياسية وأساليب مناهضة العنف ضد المرأة".

 كما تتضمن الفعاليات، ندوة أخرى حول "أشكال ونماذج العنف التي تواجه المرأة في المحافظات"، ولقاء حول "قضية الابتزاز الإلكترونى والإجراءات العامة للبلاغات"، وندوة للجنة التدريب عن "القضية السكانية وعلاقتها بالعنف ضد المرأة".

 ومن المقرر أيضًا أن تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بعدد 10 محافظات، علاوة على تنظيم تدريب القيادات الدينية بعنوان "سفراء ضد ختان الإناث"، وتنفيذ يوم للمبادرة الوطنية نورة بمحافظة سوهاج، وإطلاق دوائر الحكى "دوى" في 10 قرى تابعة لمحافظات برنامج حياة كريمة، ولقاء توعوى بجامعة الجلالة لرفع الوعى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعقد الملتقى السنوي الرابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، كما سوف يتم تنظيم اجتماع نظام الإحالة الوطنى بين الجهات الوطنية لتعزيز نظام الإحالة الوطنى، واجتماع إطلاق دبلومة الدعم النفسى بالتعاون مع كلية الطب النفسى بقصر العينى، ومن المقرر أن يطلق المجلس أيضًا حملة إعلامية حول العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.

 جدير بالذكر أن حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية، ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.

المجلس القومي للمرأة مناهضة العنف ضد المرأة المرأة كوني مايا مرسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

فرقة «CELLOS2» العالمية تبهر المصريين والسائحين في البحر الأحمر

هل تحمل مومياء توت عنخ آمون أبرز وأكبر أسرار الملك الصبي؟

أحدث مسلسلات المتحدة.. انتهاء تصوير «جروب العيلة» والعرض خلال أيام

«الاتصالات» تعقد ورشة عمل حول تكنولوجيا الحاضر والمستقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)