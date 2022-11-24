مصرع شاب وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 12 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر إسماعيلية" بعد المركز الطبى العالمى اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق "مصر- الإسماعيلية"، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن مصرع "خالد سيد محمود" 40 عاما مقيم كفر أبو جمعة مركز قليوب، وإصابة 12 شخصا بسحجات وكدمات، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بدر، وتم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، و7 إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.