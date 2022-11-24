دورى القسم الثانى ..لافيينا يواجه الجونة فى مباراة القمة بمجموعة الصعيد

تقام اليوم 6 مباريات في الأسبوع السابع للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني، أهمها مباراة القمة بين لافيينا الثاني برصيد 15 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي والجونة المتصدر برصيد 16 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، ويسعى الفريقان للفوز الجونة للمحافظة على القمة والاحتفاظ بسجله خاليًا من الهزائم ولافيينا للوصول لقمة المجموعة .

ويحل بترول أسيوط الثالث برصيد 14 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ضيفًا على كيما أسوان السابع برصيد 8 نقاط، ويسعى بترول أسيوط للفوز والوصول للنقطة 17، والوصول لقمة المجموعة في حالة تعادل الجونة مع لافيينا، في حين يسعى كيما لاستعادة نغمة الإنتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام لافيينا والجونة.

ويستضيف المقاصة الخامس برصيد 12 نقطة بقيادة طارق حجاج فريق شبان قنا السادس برصيد 8 نقاط بقادة كمال الزين، ويسعى المقاصة للفوز والوصول للنقطة 15 والمنافسة بقوة على صدارة المجموعة، في حين يسعى شبان قنا لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز الكبير بخماسية على المدينة المنورة في الجولة الماضية في العودة بنتيجة إيجابية.

ويحل الفيوم الثامن برصيد 7 نقاط بقيادة خالد إينو ضيفًا على المدينة المنورة الأخير برصيد نقطة واحدة بقيادة شديد قناوي في مباراة قد تكون سهلة للفيوم في ظل تراجع نتائج المدينة المنورة وتعرضه للهزيمة خمس مرات في 6 مباريات.

ويستضيف أسمنت أسيوط العاشر برصيد 7 نقاط فريق تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد نقطتين، ويسعى أسمنت أسيوط لاستعادة نغمة الانتصارات، في حين يسعى تليفونات بني سويف لايقاف نزيف النقاط بعد رحيل مدربه محمد لطفي كابوريا.

وأخيرًا يحل طامية التاسع برصيد 7 نقاط ضيفًا على الألومنيوم الرابع عشر برصيد نقطتين في مباراة يبحث خلالها الألومنيوم عن الفوز الأول هذا الموسم، في حين يسعى طامية لاستعادة نغمة الانتصارات.