رئيس مؤسسة ابن العربى يشارك فى احتفالات مولد الإمام الحسين ويوجه رسالة لصوفية العالم

شارك الدكتور أيمن حمدى الأكبرى، رئيس مؤسسة ابن العربى للبحوث والدراسات، شيخ الطريقة الأكبرية الحاتمية تحت التأسيس، في فعاليات مولد الإمام الحسين، حيث حل ضيفًا على الساحة الصديقية الشاذلية التابعة للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري.

وأكد "الأكبرى"، خلال مشاركته فى الفعاليات على المحبة الكبرى التي يكنها المصريين لسيدنا الإمام الحسين وآل بيت رسول الله، لذلك فالجميع يحتفي بذكرى قدوم الرأس الشريفة لمصر، وفي هذه الذكرى العطرة يأتي المريدين والمحبين من كل أنحاء مصر، فرحاً بحفيد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح "الأكبرى" أن الطريقة الصديقية الشاذلية تقدم منهج صوفي معتدل، خاصة أن شيخها هو الدكتور علي جمعة أحد كبار علماء الأزهر الشريف، والذي قدم الكثير والكثير لخدمة الإسلام والتصوف، فضلاً عن محاربته للتيارات المتشددة التي كانت تريد تدمير البلاد، فوقف هو مدافعًا عن مصر، رافضًا لكل أمر سىء من شإنه هدم الدولة، ولذلك نسأل الله أن يجازيه خير الجزاء.

ووجه "الأكبرى" رسالة إلى صوفية العالم، حيث قال: “أقول لأخوتنا الصوفية حول العالم تعالوا وشاهدوا موالد واحتفالات الصوفية في مصر لكي تروا الحالة الروحانية الجميلة التي يعيشها المصريين وتعيشها الطرق الصوفية المصرية، فمصر هي قبلة التصوف”.

وشاركت 50 طريقة صوفية في احتفالات وفعاليات مولد الإمام الحسين، مساء أمس الثلاثاء، حيث بدأت احتفالات وفعاليات المولد منذ الصباح الباكر، بحضور عدد من الشيوخ والعلماء والمريدين.

في السياق ذاته، احتفل آلاف المريدين والمحبين، بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين، رضى الله عنه وأرضاه، إلى مصر، وذلك وسط تعزيزات وتشديدات أمنية، حيث تم تأمين مداخل ومخارج الإمام الحسين بوضع بوابات لكشف المتفجرات والمفرقعات.