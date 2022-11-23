اللواء سمير فرج: مصر تحقق 3 مليارات دولار سنويا من حقل ظهر حتى سنة 2045

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الهجرة غير الشرعية أزمة كبيرة في منطقة البحر المتوسط، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي شكر مصر لمنع الهجرة الغير الشرعية لأوروبا.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد الأوروبي شكر مصر لمنع الهجرة غير الشرعية لأوروبا، لافتًا إلى أن القوات البحرية المصرية منعت كل محاولات الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مع اليونان في مجال البحث والإنقاذ، لافتاً إلى أن الشراكة والتعاون بين مصر واليونان هدفها التنسيق للقضاء على الهجرة الغير شرعية، مؤكدًا أن الشراكة والتعاون بين مصر واليونان ستتصدى لأي عمليات تسلل.

وأشار إلى أن القوات البحرية مسؤولة عن تأمين سواحلنا، لافتاً إلى أن القوات البحرية هي سادس قوة بحرية في العالم، والقوات المسلحة المصرية هي القوة الـ12 في العالم، كما أن القوات البحرية المصرية هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تؤمن كل استثماراتنا في المياه.

وأكد أن مصر تحقق 3 مليارات سنويا دولار من حقل ظهر حتى سنة 2045.