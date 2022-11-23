الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتابلوهات «الكف والأرجيد».. شاركت فرق أسوان في احتفالية اليوبيل الفضي لمتحف النوبة

عروض فرقة أسوان
عروض فرقة أسوان
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شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ومن خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد في الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا لافتتاح متحف النوبة، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك في إطار مشاركتها في جميع المناسبات القومية والمحلية.

وقدمت فرقة أسوان عرضًا متميزًا لها ومجموعة من التبلوهات الأسوانية والنوبية التي تضمنت "الكف، التاتا، الأراجيد، فضلاً عن فاصل غنائي لكلا من عادل عراب، حمادة حربي.

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وجاء ذلك فى أجواء احتفالية مميزة ومبهجة ابهرت جميع الحضور خلال فعاليات احتفال الـ"اليوبيل الفضي" ومرور 25 عامًا على افتتاح متحف النوبة. 

وشهد المتحف النوبي، أحد المعالم الأثرية الشهيرة في مدينة أسوان، اليوم الأربعاء، تنظيم احتفالية الـ"اليوبيل الفضي" لمرور 25 عامًا على افتتاح المتحف، حيث حرص العديد على طلاب كلية الآثار على ارتداء الأزياء الفرعونية المميزة والتى تعبر عن العصور المختلفة لمصر القديمة.

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وتضمن الاحتفال باليوبيل الفضي لمرور 25 عاما على افتتاح متحف النوبة، افتتاح معرض لكلية الآثار بجامعة أسوان تحت عنوان "التراث والهوية البصرية"، وقدمت كلية الآثار بجامعة أسوان "محاكاه بالزى الفرعونى"  تدريب الدكتورة منى محمود.

وتفقد المعرض الأول لفنانى أسوان بقيادة القومسيور الدكتور طارق صبحي، وبمشاركة حوالي 31 فنان من فناني أسوان بأعمال مختلفة التي تضمنت "النحت، جرافيك، تصوير، أشغال فنية، تصوير جدارى، تصميم، ديكور، طباعة، رسم، باستيل خزف، كولاج، باستيل خزف.

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وبدأ الاحتفال بمسرح المتحف النوبي بالسلام الجمهوري، قرآن كريم، بالإضافة إلى الكلمات الترحيبية، وتكريم المشاركين بالمعرض. 

وجاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور عبدالمنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار في أسوان، والدكتور أحمد فرمان أستاذ بكلية أثار أسوان ومستشار محافظ أسوان للسياحة والأثار والهوية البصرية، وعدد من عمداء الكليات ولفيف من الجهات المعنية والتنفيذية والشعبية في محافظة أسوان. 

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افتتاح معرض الاحتفال الزي الفرعوني المتحف النوبي فرع ثقافة أسوان عروض وتبلوهات فنية فرقة أسوان للفنون الشعبية

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وائل لطفي

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