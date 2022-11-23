سقط داخل الملعب.. وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بزفتى

خيم الحزن أرجاء مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، بعد وفاة شاب أربعيني أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه حين شعر بإعياء وسقط على أرض الملعب، بعد بدء ممارسة اللعب بوقت قليل، وذلك نتيجة هبوط في الدورة الدموية فارق على إثره الحياة، ولم تفلح محاولات إسعافه بمستشفى زفتى العام.

توفي الشاب محمد الأشقر، الشهير بحمادة الأشقر أبونور، صاحب مصنع لإنتاج البلاستيك، وكان يتمتع بأخلاق حسنة، أثناء لعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه على أحد ملاعب قرية سندبسط، القريبة من منزله بمدينة زفتى، حيث يسكن بأول شارع سكة سندبسط دائرة قسم شرطة زفتى، حيث سقط على الأرض أثناء اللعب وحاول أصدقاؤه انعاشه ولكن دون جدوى.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير امن الغربية، إخطارًا من المقدم شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد ورود إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول محمد الأشقر، 45 سنة، مصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ومتوقف التنفس والقلب، وتم إخطار النيابة العامة، للنظر في تسليم الجثة لذويه.

الضحية