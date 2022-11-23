الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«دوائر من الحرير».. ندوة لمناقشة مجموعة سيد نجم القصصية الأربعاء

السيد نجم
السيد نجم
ads

يستضيف المركز الدولى للهيئة المصرية العامة للكتاب بمنطقة وسط البلد، الأربعاء المقبل، مناقشة المجموعته القصصية "دوائر من حرير" للكاتب السيد نجم.

ومن أجواء المجموعة، نرصد لقراء "الدستور" مقطعًا من قصة “في رحاب الولد”..

"صغيرًا.. جلست فوق رمال البحر أحصيها، خلت نفسي نجحت،  وإلا لماذا قررت أن أمتلكها.. فصنعت منها هرمًا، بدا لي في أول النهار صغيرًا.. 

قررت أن أحصى وأشيد هرما أكبر، نجحت.. بدا لي أنه ما زال صغيرًا، أسرعت وأحصيت وشيدت هرمًا أكبر من كل ما الأهرامات، بمضي دقائق قليلة، راودني خاطر أرعبني.. ماذا لو جاء موج البحر وانقض عليه؟!

بدأت فكرة جديدة، أن أحفر خندقًا من حوله، نجحت.. قبل أن تنفرج أساريري، بدا لي أن مياه الموج أكثر قوة، قد تتجاوز الخندق وتبلغ هرمي! 

أضفت فكرة أفضل، أن أشيد سورًا عاليًا جدًا، قمته نجحت.. لم تطل بسمتي، بدا لي أن موج البحر أعلى، قد يتسلق السور، فيملأ الحفرة ويبلغ هرمي!

لم أجد في رأسي فكرة تسعفني.. بكيت.

لما رجعت إلى أمي، وعرفت سبب بكائي، كادت تبكي!

لسنوات طويلة، كنت أسأل رأسي عن سبب بكاء أمي؟ فلما عرفت وجاءتني الإجابة.. كانت أحفادي الصغيرة تصنع هرمًا من رمال شاطيء البحر".

الكاتب السيد نجم،  فاز بجائزة فلسطين العالمية في الآداب عن روايته "شامخ البطل الصغير"، والتي تسلمها في حفل توزيع الجوائز من بيروت، والتى تعد من الجوائز العالمية للآداب التي تسلط عدساتها على القضية الفلسطينية منذ أن تأسست قبل ثلاثة أعوام في عام 2019 ، وتُقام كل سنتين مرة، وهي جائزة غير حكومية أسستها المؤسسات الثقافية والأدبية واتحادات الكتاب والنشر في عدد من الدول الإسلامية والعالم وقامات أدبية وثقافية عربية وإسلامية مرموقة.

دوائر من حرير المركز الدولى للهيئة المصرية العامة للكتاب في رحاب الولد جائزة فلسطين العالمية في الآداب شامخ البطل الصغير

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

«الدستور» يكشف اللحظات الأخيرة فى الزمالك قبل مواجهة المصرى بكأس مصر

أهالى جزيرة الوراق يشيدون بـ«توجيهات الرئيس»: مشروع التطوير رحمنا من العشوائية والإهمال

الأحزاب تستعد للحوار الوطنى: جلسات استماع.. وأولوية لتوصيات المؤتمر الاقتصادى

تقارير دولية ترصد أداء الأسهم العالمية خلال أسبوع من التعاملات

«الدولية للهجرة»: توثيق 50 ألف حالة وفاة خلال الهجرة منذ 2014

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟