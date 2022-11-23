«دوائر من الحرير».. ندوة لمناقشة مجموعة سيد نجم القصصية الأربعاء

يستضيف المركز الدولى للهيئة المصرية العامة للكتاب بمنطقة وسط البلد، الأربعاء المقبل، مناقشة المجموعته القصصية "دوائر من حرير" للكاتب السيد نجم.

ومن أجواء المجموعة، نرصد لقراء "الدستور" مقطعًا من قصة “في رحاب الولد”..

"صغيرًا.. جلست فوق رمال البحر أحصيها، خلت نفسي نجحت، وإلا لماذا قررت أن أمتلكها.. فصنعت منها هرمًا، بدا لي في أول النهار صغيرًا..

قررت أن أحصى وأشيد هرما أكبر، نجحت.. بدا لي أنه ما زال صغيرًا، أسرعت وأحصيت وشيدت هرمًا أكبر من كل ما الأهرامات، بمضي دقائق قليلة، راودني خاطر أرعبني.. ماذا لو جاء موج البحر وانقض عليه؟!

بدأت فكرة جديدة، أن أحفر خندقًا من حوله، نجحت.. قبل أن تنفرج أساريري، بدا لي أن مياه الموج أكثر قوة، قد تتجاوز الخندق وتبلغ هرمي!

أضفت فكرة أفضل، أن أشيد سورًا عاليًا جدًا، قمته نجحت.. لم تطل بسمتي، بدا لي أن موج البحر أعلى، قد يتسلق السور، فيملأ الحفرة ويبلغ هرمي!

لم أجد في رأسي فكرة تسعفني.. بكيت.

لما رجعت إلى أمي، وعرفت سبب بكائي، كادت تبكي!

لسنوات طويلة، كنت أسأل رأسي عن سبب بكاء أمي؟ فلما عرفت وجاءتني الإجابة.. كانت أحفادي الصغيرة تصنع هرمًا من رمال شاطيء البحر".

الكاتب السيد نجم، فاز بجائزة فلسطين العالمية في الآداب عن روايته "شامخ البطل الصغير"، والتي تسلمها في حفل توزيع الجوائز من بيروت، والتى تعد من الجوائز العالمية للآداب التي تسلط عدساتها على القضية الفلسطينية منذ أن تأسست قبل ثلاثة أعوام في عام 2019 ، وتُقام كل سنتين مرة، وهي جائزة غير حكومية أسستها المؤسسات الثقافية والأدبية واتحادات الكتاب والنشر في عدد من الدول الإسلامية والعالم وقامات أدبية وثقافية عربية وإسلامية مرموقة.