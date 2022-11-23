سحب منخفضة وأمطار رعدية أحيانا.. حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الخميس؛ حتَّى الثلاثاء القادم 29 نوفمبر، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت «الهيئة» على أنَّ البلاد ستشهد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ أخر صور الأقمار الصناعية، تُشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كما تتكاثر السحب الركامية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر( حلايب - مرسى علم ) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا».

وتوقعت أن تمتد سقوط الأمطار إلى شلاتين مع تقدم الوقت، مُشيرة إلى أنَّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد(المجرى الملاحي لبحيرة ناصر).

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

كما نصحت السائقين بتوخي الحذر، حيث تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

وحذرت من تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وفيما يلي بيان بتفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع: