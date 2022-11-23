محافظ القليوبية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الملفات والتوجيهات

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها.

بدأ المحافظ اجتماعه بعدد من التوجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات، حيث وجه المحافظ بمتابعة استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة موسم الشتاء من خلال انتشار فرق العمل على الطرق العامة وفي الميادين ومراجعة بالوعات صرف الأمطار داخل المراكز والمدن والأحياء وخاصة مصارف أنفاق السيارات والوقوف على مدى صلاحيتها وجاهزيتها، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياة الشرب والصرف الصحي للتأكد من صيانة وجاهزية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية للتدخل السريع في حالة وجود أعطال، من إستعداد وجاهزية مولدات الكهرباء الثابتة والمتنقلة بمحطات الصرف الصحي والتأكيد على جميع الجهات المعنية على التواجد بغرف العمليات التابعة لهم على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين .



وتابع المحافظ توجيهاته حيث وجه مدير مديرية التموين بضرورة التأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة وجمعيتي داخل المحافظة، والتأكيد على تكثيف الحملات وضبط الأسعار على المواد الغذائية وخاصة توافر الأرز في الأسواق ومتابعة تنفيذ الأسواق ومنافذ البيع المتحركة والثابتة داخل المراكز والمدن والأحياء لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، موجها أيضا مدير مديرية الشباب والرياضة بالاستمرار في إقامة معارض المبادرات الشبابية داخل مراكز الشباب لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين داخل القرى.



وعلى صعيد آخر، وجه محافظ القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الإنتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل موسم الشتاء والأمطار والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والنوافذ ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة و البوابات الحديدية جيداً ، وعدم تواجد زجاج مكسور والإنتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعزل تام لأماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس، والتأكيد على تواجد عمالة كافية داخل المدارس وعدم تأخير مرتبات العمالة الموسمية.



كما وجه محافظ القليوبية رؤساء أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة بإتخاذ كافة الإجراءات ضد ساحات إنتظار السيارات المخالفة والكائنة بجوار أسوار المدارس، والتي تتسبب في تصدعات في الأسوار وتشكل خطورة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والتأكيد أيضا على السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشأن القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على المدارس وإزالة كافة الباعة الجائلين ورفع القمامة والإشغالات خاصة المتواجدة بجوار المدارس، وذلك بصفة مستمرة بالتنسيق مع مديرية الأمن وذلك حرصاً على سلامة وصحة الطلبة والطالبات، وضرورة القيام بحملات أمنية انضباطية أمام مدارس الفتيات للحد من التحرش والمعاكسات تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.



ووجه محافظ القليوبية مدير إدارة المواقف بالتأكيد على انتظام حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين موجها أيضا بإزالة جميع الإشغالات الموجودة على مزلقانات السكة الحديد، والتأكيد على السلامة الفنية وبخاصة صلاحية عمل الإشارات وصفارات الإنذار الخاصة بـ مزلقانات السكة الحديد بنطاق المحافظة وغلق فتحات العبور المخالفة في أسوار السكة الحديد .



وشدد الهجان على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التأمينية ضد أخطار الحريق التي ينص عليها القانون لتأمين المنشآت الصناعية والتجارية، والتأكد من صلاحية أنظمة الإطفاء، والتأكيد على السادة رؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء بضرورة إزالة جميع التشوينات المخالفة الموجودة على الطرق الرئيسية والفرعية وإخلاء الأرض فورا وإلا سيتم مصادرة كل التشوينات والمعدات .

كما وجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية والمتابعة الميدانية والتواجد بالشارع لحل المشكلات لخدمة المواطن والارتقاء بمنظومة العمل.

وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذي على قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروع مد خط انحدار محطة الصرف الصحي بالحسانية مركز شبين القناطر بمسطح ٨١٨.٠٦م2 تقريبا بحوض المربع نمرة (٧) وحوض أبو عيسى نمرة (٦) والمحددة على الخريطة المساحية رقم ٦٤٣٥/٨٤٩

كما وافق المجلس على قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض الملاك ضمن مبادرة حياة كريمة لقطعة أرض مساحتها 100م2 بمنطقة تجمع الأقباط بحوض الزلابية بقرية السلمانية التابعة للوحدة المحلية بالجعافرة مركز شبين القناطر، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها .



كما وافق المجلس أيضا على اعتماد المخطط التفصيلي لكلا من ( حوض الملقة وحوض وكار ) التابعة للوحدة المحلية لمدينة قها، كما وافق المجلس التنفيذي على الطلب المقدم من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها ١٤٤٠م2 أملاك دولة إقامة مبنى لشبكات الخصوص لخدمة أهالي المدينة الذين يقعون بنطاق إدارتي شبكات المرج - الخانكة.



كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٢١١م2 بمنشأة الكرام مركز شبين القناطر والمستغنى عنها من وزارة التضامن الاجتماعي لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها .



ووافق المجلس التنفيذي خلال جلسته اليوم على تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 قيراط بقرية العمار لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٤٧,٨٥م2 بقرية كفر مويس التابعة للوحدة المحلية لقرية شبلنجة لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٦٤٤م2 بخلوة الشيخ عثمان بحوض سالم النحال زمام كفر طحا التابعة للوحدة المحلية بطحانوب لصالح هيئة الأبنية التعليمية لتوسعة مدرسة كفر طحا الإعدادية، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٣٢٢م2 بقرية طحانوب لصالح الحماية المدنية لإقامة نقطة إطفاء عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٤٠٠م2 بقرية كفر عثمان التابعة للوحدة المحلية بالشقر لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها .



كما وافق المجلس أيضا على إطلاق إسم الشهيد العقيد أ . ح / مدحت طلعت حسن على مدرسة بنها الرسمية للغات وذلك تخليداً لذكراه والموافقة على إطلاق إسم الشهيد المجند/ أحمد عيد أحمد السيد علي مدرسة سندوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الخانكة التعليمية والموافقة على إطلاق إسم الشهيد أحمد السيد سنوسي إبراهيم من قوة أمن القليوبية سابقاً على مدرسة إمياي الثانوية المشتركة التابعة لإدارة طوخ التعليمية.