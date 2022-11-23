الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل منتخب اليابان الرسمى لمواجهة ألمانيا فى كأس العالم 2022

منتخب اليابان
منتخب اليابان
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أعلن هاجيمي موريياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة ألمانيا في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد منتخب اليابان لبدء مشواره في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب ألمانيا، عل ملعب "خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب اليابان ضد نظيره منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022، في تمام الثالثة عصرًا اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب اليابان الرسمي استعدادًا لمواجهة ألمانيا في كأس العالم 2022

وجاء تشكيل منتخب اليابان الرسمي لمواجهة ألمانيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: هيروكي ساكاي، كو إيتاكورا، مايا يوشيدا، يوتا ناجاتومو

خط وسط الملعب: واتارو إيندو، هيروكي إيتو، دياتشي كامادا، أو تاناكا

في خط الهجوم: تاكيفوسا كوبو، دايزن مايدا

ترتيب منتخب اليابان في بطولة كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب اليابان في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تضم منتخبات ألمانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى كوستاريكا.

ومن المقرر أن تستمر منافسات النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022، والمُقامة في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

في المقابل، وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب إسبانيا بنظيره منتخب كوستاريكا، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب "الثمامة"، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

مجموعات كأس العالم 2022

وجاءت مجموعات كأس العالم 2022 في قطر على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان  - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.

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