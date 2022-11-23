الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة حول «الولاء والانتماء وتحديات الأمن القومي» بجامعة القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللواء ناجي شهود، مستشار كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدير المخابرات الحربية الأسبق، محاضر اليوم بالدورة التدريبية التى تُعقد بمركز إعداد القادة بالجامعة، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والقيادات بالجامعة والارتقاء بمهاراتهم في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك ضمن الدورة التدريبية الأولى التي تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالتعاون مع جامعة قناة السويس في الفترة من 19 إلي 23 نوفمبر الجاري وبمشاركة أكثر من 100 متدرب حول "الإستراتيجية والأمن القومي".

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور ناصر مندور، عن امتنانه باستضافة الجامعة لتلك الدورة الهادفة؛ مشيراً إلى أن عقدها فى رحاب الجامعة أتاح فرصة الاستفادة لعدد أكبر من المتدربين، ومُشيداً بالتعاون المُثمر بين الجامعة وكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ومن جهته، أشار اللواء ناجي شهود إلى أن محاضرة اليوم ستدور حول الولاء والانتماء، ودوره فى اجتياز تحديات الأمن القومي فى تاريخ مصر المعاصر ، مشيداً بالأعمال الفنية للطالبة منة الله محمد فتوح بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والمعلومات، متمنياً لها التوفيق على المستوى الدراسي والفني، ومؤكداً أن الإبداع يحتاج إلى دعم ومثابرة واجتهاد ولا يقبل المجاملة خاصة فى ظل الرعاية التى توليها القيادة السياسية للمواهب والنوابغ.

تأتى الدورة بإشراف الدكتورة مناي شاهين، وكيل المركز، ومنسق الدورة الدكتورة رنا محمد عبد العال أستاذ مساعد العلوم السياسية.

يُذكر أن اللواء ناجي شهود صاحب تاريخ حافل بالإنجازات بدأ منذ عام 1967، حيث خاض الحرب برتبة نقيب بالقوات المسلحة المصرية، وأنهى خدمته في منصب مساعد مدير المخابرات الحربية والاستطلاع، وقد استمر فى هذا المنصب لمدة 13 عاما، ويستمر في عطائه في خدمة الوطن مستشارا بأكاديمية ناصر العسكرية.

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