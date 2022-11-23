الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رياضة

مدرب أوروجواي: سنهاجم كوريا الجنوبية منذ الدقيقة الأولى والفوز هدفنا

دييجو ألونسو
دييجو ألونسو
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تحدث دييجو ألونسو، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن مواجهة فريقه أمام منتخب كوريا الجنوبية، ببطولة كأس العالم  "قطر 2022".

موعد مباراة منتخب أوروجواي وكوريا الجنوبية بكأس العالم

ويستهل منتخب أوروجواي مشواره بكأس العالم "2022"، بمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، غدا، الخميس، في تمام الثالثة عصرا، على ستاد "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات من المجموعة الثامنة والأخيرة.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" يجب على اللاعبين خوض المواجهة بحذر شديد، فكرة القدم دائما مليئة بالمفاجآت".

وأضاف:" مباراة السعودية والأرجنتين أمس، الثلاثاء أكبر مثال على ذلك، سنلعب على الفوز من الدقيقة الأولى، وسنهاجم المنافس بأسلحتنا منذ البداية".

وأكمل مدرب أوروجواي:" يجب أن تكون المبادرة من جانبنا ونكون نحن الفعل، وليست ردت الفعل، نعتبر لاعبينا هم الأفضل في العالم، لكن علينا الابتعاد عن الثقة الزائدة".

وواصل:" سنواجه منتخب كوريا بقيادة سون هيونج مين، ولكن لن يكون وحده، فهم يمتلكون لاعبين جيدين في مراكز مختلفة، ومدربهم رائع، علينا أن نقاتل أمامهم".

وأتم قائلا:" أروخو يقترب من العودة، هو يتحسن وسيستعيد عافيته مع الوقت، ننتظر لنرى متى سيشارك، لكنه ليس جاهزًا للظهور أمام كوريا الجنوبية".

القنوات الناقلة لمباراة منتخب أوروجواي وكوريا الجنوبية بكأس العالم

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات  Max وbeIN Sports FR HD 1، المالك الرسمي والناقل الحصرية لمنافسات كأس العالم "قطر 2022".

مجموعات كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال – الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران – ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا – السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس – أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان  - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب – كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية – غانا.

دييجو ألونسو منتخب أوروجواي بطولة كأس العالم منتخب كوريا الجنوبية قطر 2022

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