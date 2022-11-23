الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تقبرب من أعلى مستوى في 3 أشهر وتعوض الخسائر

منطقة اليورو
منطقة اليورو
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اقتربت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء إذ عوض صعود أسهم السلع الأولية تراجع سهم بنك كريدي سويس بعد إصداره تحذيرا بخصوص الأرباح، في حين يترقب المستثمرون بيانات نشاط الشركات بحثا عن مؤشرات على قوة اقتصاد منطقة اليورو.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد بلوغ أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس، في الجلسة السابقة.

 وواصلت أسهم النفط والغاز والتعدين مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، وصعد مؤشر كلا القطاعين 0.9 بالمئة.

ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي بيان اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس.

كما يترقب المستثمرون مؤشر ستاندرد آند جلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا لشهر نوفمبر، مع توقع أن تظهر البيانات مزيدا من الانكماش في نشاط الشركات.

وتراجع سهم كريدي سويس بعد أن ذكر البنك السويسري المتعثر أنه يتوقع تكبد خسائر قبل خصم الضريبة تصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.58 مليار دولار) للربع الأخير من العام.

الاسهم الاوروبية اليورو منطقة اليورو ستوكس النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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