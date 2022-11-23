الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع دولي يرشح مصر ضمن أفضل 5 وجهات سياحية استكشافية في العالم

وجهات سياحية
وجهات سياحية
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رشح موقع "Honeycombers" السنغافوري، مصر ضمن قائمة أعدها بأفضل 5 وجهات سياحية استكشافية رائعة في العالم.

وقال الموقع، إن أحد عناصر قائمة الجرافات المثالية هو استكشاف أهرامات مصر المبهمة، والتي أصبحت سهلة مع ركوب الخيل.

تحتوي الجولة الخالية من الضجة على كل شيء: ركوب الجمال بجانب أهرامات الجيزة، وزيارة متحف مصر، والذهاب إلى القدمين مع أبو الهول، والتسوق في طريقك عبر البازار. 

ورشح الموقع انضم إلى جولة لمدة 9 أيام من TourRadar ، والتي تشمل زيارة الأهرامات، ورحلة نهرية في النيل، واستكشافات معبد الأقصر ومعبد الكرنك، وجبات الطعام والإقامة مشمولة أيضًا.

أعلنت شركة "AmaWaterways" الأمريكية للرحلات النهرية، عن خططها لتوسيع رحلاتها النيلية إلى مصر نتيجة لارتفاع الطلب على التجارب الفريدة التي تقدمها أرض الفراعنة مع بدء موسم الربيع هذا العام، مشيرة إلى أن مصر جاءت ضمن الوجهات الأكثر تفضيلًا لدى المسافرين والأكثر طلبًا في حجوزات العطلات هذا الموسم.

ووفقًا لما نقلته مجلة "ترافل آند تور وورلد" السياحية العالمية، ذكرت الشركة في بيان لها أن الرحلات النيلية في مصر، تأتي ضمن التجارب والرحلات الفريدة من نوعها التي تقدمها لعام 2022، مضيفة أن "نهر النيل واهب للحياة ومليء بالكنوز القديمة التي تصطف على ضفافه من معابد الأقصر لوادي الملوك للفنادق الفخمة المطلة على أجمل معالم البلاد السياحية". 

ودعت الشركة كل محبي السفر حول العالم إلى زيارة مصر والقيام برحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان، لمشاهدة عجائب مصر القديمة والمواقع التاريخية والأثرية "الأسطورية" على طول ضفاف النهر العظيم، مثل قاعة الكرنك الكبرى، ومعبد الأقصر المبهر ووادي الملوك والملكات.

أهرامات الجيزة الأهرامات التجارب الفريدة الامريكية الجذب السياحي

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وائل لطفي

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