سميرة أحمد تهنئ الرئيس بعيد ميلاده: مستعدة للمشاركة فى أى عمل للبلد مجانًا

قالت الفنانة سميرة أحمد، إنها شاركت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لسعادتها بحفل الافتتاح وما شاهدته فيه من عبقرية الفنان حسين فهمي، وهنأته على نجاح هذه الدورة.

لا أشاهد السينما الحالية

وأضافت سمير أحمد، خلال لقائها في برنامج "مساءdmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc": "لا أشاهد سينما الآن لكنني أشاهد أفلام لكل نجوم مصر الأبيض والأسود لأن فيها أعمال لا يمكن عملها مرة ثانية وأكون سعيدة وأنا أشاهدها وأبحث عن أفلام ممثلينا العظام أمثال نادية لطفي، وسعاد حسني، وشادية من الناس اللي بعشهقا، وفاتن حمامة ".

وتابعت: "في أفلام لا أحب أن تعرض وأخرى أكون سعيدة بها مثل أفلام كريم عبدالعزيز وأحمد عز، مجموعة أفلام كسرت الدنيا"، مشيرة إلى أن تقديم أعمال عن بلدنا ووطنا مثل المسلسلات التي عرضت خلال الفترة الماضية أحيي كل القائمين عليها والسينما أريد أن أراها هكذا".

وهنأت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد ميلاده، قائلة: "كل سنة وهو طيب وربنا يخليه لينا وما نراه شيء عظيم في مصر، وأريد أن يراه العالم كله وعلى استعداد أن أقدم أي شيء للسينما بلا مقابل لبلدي، لأنني أحب مصر وأنا تحت أمرها وما تطلبه أعمله".

وأشارت إلى أن لديها عمل فني عن مصر ولا تعرف سبب عدم تقديمه حتى الآن مؤكدة أن الفنان حسين فهمي من ضمن المرشحين للمشاركة فيه.