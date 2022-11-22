مصرع سيدة أثناء إجراء عملية جراحية بالأنف في المحلة

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، أثناء إجرائها عملية جراحية بالأنف، داخل أحد المراكز الطبية الخاصة الشهيرة بمنطقة دوران بسيسة التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بمصرع سيدة عشرينية، داخل مركز خاص لجراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة، أثناء إجرائها عملية جراحية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبسؤال أهل السيدة تبين أنها تبلغ ٢١ سنة، ومتزوجة وأم لثلاث أطفال، مقيمة بسمنود، ودخلت المستشفى لتجرى عملية جراحية فى الأنف بمركز " ال "، وتوفيت على أثرها.

وتم التحفظ على المسئولين عن المركز، واصطحابهم إلى ديوان عام قسم شرطة ثالث للتحقيق معهم، فى الاتهامات المنسوبة إليهم، كما تم نقل السيدة إلى مشرحة المستشفى العام، للكشف الطب الشرعى عليها، وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.