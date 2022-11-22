الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

غضب بين أولياء الأمور بسبب امتحانات شهر نوفمبر بالقاهرة

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
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سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب النقل فى القاهرة وذلك بسبب أن امتحانات شهر نوفمبر فى القاهرة ليست موحدة ولكن كل إدارة تعليمية لها مواعيد منفصلة وهذا يسبب تشتت للطلاب بالإضافة إلى أنه لا يوجد متسع من الوقت أمام الطلاب حتى يستعدون للامتحانات.

حيث أصدرت إدارات التعليم التابعة للقاهرة وهم ٢٧ إدارة جداول امتحانات مختلفة في المواعيد وليس مواعيد محددة على مستوى المحافظة بأكملها وهذا أثار غضب الطلاب وأولياء الأمور.

تقول فاطمة فتحى ولية أمر فى تصريح خاص لـ"الدستور": «مع بداية هذا الأسبوع بدأت المديريات بنشر جداولها لامتحان شهر نوفمبر موحدة على جميع إداراتها وقبل انطلاق الامتحان بـ ١٣ يوما إلا اننا لاحظنا أن إدارات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة (٢٧) إدارة كل إدارة تنشر جداولها منفردة».

وأضافت: «إدارات تعليمية بدأت  اليوم ٢٢ نوفمبر الإدارات تنشر جداولها وتقول أن  الامتحان يوم ٢٧ نوفمبر اي بعد ٤ ايام ولم نستكمل باقي المنهج وإدارات في نفس المديريه ستعقد الامتحان في ٤ ديسمبر منوهة قبلها بـ١٢ يوم للاستعداد ».
وطرحت سؤالها :«فلماذا تعليم العاصمة تارك كل اداره منفرده حتي في تنفيذ القرارات متروكه للإدارات».

وتقول أمانى الشريف ولية أمر:«نستغرب مديرية القاهرة التعليمية لان كل إدارة تقوم بنشر جدول مستقل بها ولا يتم نشر جداول موحدة على مستوى المحافظة كما يحدث فى المحافظات الأخرى»

وتساءلت: «هل كل إدارة فى القاهرة بتعمل بشكل مستقل وخاص بها حتى في المصروفات كل إدارة لها نشرة خاصه بها .. فهل هناك  تفويض لكل إدارة أنها تعمل حسب ما يتراءى مدير إداراتها».

بينما قالت غادة النوبي ولية أمر، إنها تتمنى أن تكون مديرية التربية والتعليم فى القاهرة مثل باقى المديريات فى أن تقوم بالإعلان عن الجداول الخاصة بالامتحانات وأن تكون موحدة على مستوى المديرية بالإضافة إلى أن يكون هناك وقت كافى بين الإعلان عن الجداول وبين موعد الامتحان نفسه.

الجداول الخاصة التربية والتعليم الامتحانات أولياء أمور طلاب أولياء الأمور امتحانات شهر نوفمبر

رئيس التحرير

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