حصول 10 محطات معالجة شاملة بـ«صرف الإسكندرية» على شهادة TSM

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن حصول 10 محطات معالجة شاملة معامل المحطات بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية على شهادة TSM الإدارة الفنية المستدامة، ما يعكس كفاءة المحطات والعاملين بها خاصة في مجال التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية بما يضمن تقديم افضل خدمة للمواطنين بالإسكندرية.

وأجرى الدكتور أحمد عبد الفتاح، والدكتورة فاطمة الزهراء، استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للبحوث والتطوير، زيارة لمحطتي معالجة بنجر السكر ١ و٧ ومحطتي معالجة الكيلو ٢٦ والكيلو ٢١ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتضمنت الزيارة متابعة التطورات التى قام بها قطاع المعالجة لتغيير نوع المعالجة من كيميائية إلى بيولوجية والنتائج المعملية وتوضيح بعض الارشادات والنصائح التى يجب اتباعها للوصول إلى أعلى كفاءة معالجة.

كما زار مسئولي الجودة بالشركة القابضة محطة توسعات المعمورة ومحطة معالجة السيوف للوقوف على جاهزيتهما للحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والأعمال الجارية لضمان الحفاظ على الأصول وإستدامة كفاءه التشغيل والتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة سواء للصرف الآمن على المجارى المائيه أو إعاده الاستخدام طبقا للكود المصرى.